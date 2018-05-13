視訊梧桐妹突中斷錄影 賈靜雯變臉急安撫：妳不要哭

2018年05月13日 08:13 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

梧桐妹疑似和人起爭執，賈靜雯擔心急安撫。（圖／翻攝自youtube)

所幸最後是誤會一場。（圖／翻攝自yuotube）

賈靜雯叮嚀女兒要聽話。（圖／翻攝自youtube）

《媽媽是超人3》 第7期，視訊梧桐妹約16分15秒起。（影／取自youtube)

賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel）雖然國小畢業後，就到上海求學，但母女倆仍常用視訊通話聯絡感情，近日，她在節目打電話給對方，卻發生突發狀況，讓賈靜雯臉色變凝重，緊張安撫女兒「怎麼了？妳不要哭」，錄影一度中斷，所幸最後是誤會一場。

在最新的《媽媽是超人3》中，賈靜雯打視訊電話給梧桐妹，並把鏡頭轉向咘咘，咘咘看到姊姊就馬上露甜笑，貼心問「Angel，有人顧妳嗎？」沒想到才打完招呼，梧桐妹就突然說「我沒有做什麼啊」，疑似和別人發生爭執，見女兒似乎有突發狀況，賈靜雯臉色變凝重，急忙詢問狀況並安撫女兒情緒，「妳不要哭喔，媽媽跟妳講，不要哭，妳怎麼了啦」。

不久後，錄影暫時中斷，節目組也以字幕表示，「事後了解，通話中的疑似『爭執』是一場誤會，賈媽媽通過溝通已了解事情原委」，雖然沒詳細解釋發生什麼事，但隨後她接到梧桐妹再次來電，她立馬關心「嗨～妳還好嗎？」梧桐妹也要媽媽看她的手，賈靜雯看完臉上表情有些複雜，她叮嚀女兒「要聽話有聽到嗎？脾氣、態度都自己注意一下，妳自己知道嘛，對不對，好不好，媽媽知道妳都懂，我就不多講了，好嗎，我愛你。」

雖然看不出梧桐妹發生什麼事，但網友看了母女通話後，也很心疼她，「看到媽媽跟大女兒的互動，蠻心疼他們分隔兩地﻿」，也希望梧桐妹自己好好照顧自己，不然媽媽會很擔心的。

(中時電子報)