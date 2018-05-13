GOT7世界巡演台北站 5／19開賣

GOT7席捲亞洲歌壇。（中華文創提供）

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時報周刊
溫博鈞
GOT7世界巡演台北站 5／19開賣。（中華文創提供）

全球矚目的韓國人氣天團GOT7世界巡迴演唱會「GOT7 2018 WORLD TOUR EYES ON YOU IN TAIPEI 」台北站，門票即將於5/19開賣，頂級世巡演出規模，超延伸舞台，視覺零距離。

「GOT7 2018 WORLD TOUR EYES ON YOU IN TAIPEI 」世界巡迴演唱會，在首爾、曼谷等很多地區票開賣後，均紛紛傳出佳績。因此在上週公佈6/16來台資訊後，許多粉絲都紛紛關切台北場的售票資訊，深怕搶票落空。

GOT7世界巡迴演唱於5月4～6日在首爾蠶室室內體育館舉行，為世巡正式揭開序幕，今年全球有超過17座城市能夠見證到GOT7的精湛演出。這次的表演也是GOT7今年回歸歌壇後的重量級演唱，許多粉絲們早已期待萬分。

「 GOT7 2018 WORLD TOUR EYES ON YOU IN TAIPEI 」將於6/16在新北市工商展覽館舉行，限量VIP A票券更是包含觀看前一日彩排的資格。

為了迎接GOT7頂級的世界巡演之旅，打造絢麗舞台，舞台空間與搖滾區結合，GOT7可以和粉絲們近距離互動，屆時將結合目不暇給的舞台特效、不同種類的音樂風格及動感奔放的魅力與舞蹈才華，讓粉絲們感受到GOT7席捲亞洲歌壇的能量。

「 GOT7 2018 WORLD TOUR EYES ON YOU IN TAIPEI 」門票將於5/19上午11點，在KKTIX開賣，其餘詳情及售票資訊，可上官方臉書專頁。

(時報周刊)

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