2018年05月13日 10:09 時報周刊 溫博鈞

GOT7世界巡演台北站 5/19開賣。(中華文創提供)

全球矚目的韓國人氣天團GOT7世界巡迴演唱會「GOT7 2018 WORLD TOUR EYES ON YOU IN TAIPEI 」台北站,門票即將於5/19開賣,頂級世巡演出規模,超延伸舞台,視覺零距離。

「GOT7 2018 WORLD TOUR EYES ON YOU IN TAIPEI 」世界巡迴演唱會,在首爾、曼谷等很多地區票開賣後,均紛紛傳出佳績。因此在上週公佈6/16來台資訊後,許多粉絲都紛紛關切台北場的售票資訊,深怕搶票落空。

GOT7世界巡迴演唱於5月4~6日在首爾蠶室室內體育館舉行,為世巡正式揭開序幕,今年全球有超過17座城市能夠見證到GOT7的精湛演出。這次的表演也是GOT7今年回歸歌壇後的重量級演唱,許多粉絲們早已期待萬分。

「 GOT7 2018 WORLD TOUR EYES ON YOU IN TAIPEI 」將於6/16在新北市工商展覽館舉行,限量VIP A票券更是包含觀看前一日彩排的資格。

為了迎接GOT7頂級的世界巡演之旅,打造絢麗舞台,舞台空間與搖滾區結合,GOT7可以和粉絲們近距離互動,屆時將結合目不暇給的舞台特效、不同種類的音樂風格及動感奔放的魅力與舞蹈才華,讓粉絲們感受到GOT7席捲亞洲歌壇的能量。

「 GOT7 2018 WORLD TOUR EYES ON YOU IN TAIPEI 」門票將於5/19上午11點,在KKTIX開賣,其餘詳情及售票資訊,可上官方臉書專頁。

(時報周刊)