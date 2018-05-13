NBA》暴龍開除最佳教練 兩大原因曝光

2018年05月13日 08:47 中時電子報 盧品青

暴龍隊主帥凱西(Dwane Casey)前日遭開除，他原本還有1年合約，多家媒體報導凱西被開除主要有兩大原因：首先是對騎士第3戰沒有擋住詹姆斯(LeBron James)的壓哨球，其次是迪羅薩(DeMar DeRozan)防守不力。

暴龍總裁烏傑里(Masai Ujiri)據說在第3戰賽後異常憤怒，他衝進休息室大發脾氣，然後在總教練辦公室怒斥凱西的無能，聲音大到讓外頭都聽得見。烏傑里向來暴躁，但他是個優秀的總管，2013年在金塊獲選聯盟年度最佳行政人員，亦是首位獲獎的非美籍人士(奈及利亞)。

對於騎士的最後一擊，凱西下令包夾詹姆斯，據他的說法是「寧可讓詹姆斯以外的人擊敗我們」。然而戰術執行失敗，因為詹姆斯持球全速衝刺，並且在行進間就出手，導致暴龍來不及對他合圍。這筆帳全記在凱西頭上，當時暴龍還沒被淘汰(0勝3負)，但烏傑里已打定主意要開除凱西。

另一個原因是迪羅薩的防守。迪羅薩是暴龍的攻擊主力，但是他欠缺防守意識。烏傑里怪罪凱西沒有好好要求迪羅薩，結果使迪羅薩成為一名重攻輕守的莽夫，兩軍對壘時被詹姆斯予取予求。這兩個理由讓烏傑里在球隊出局後開除隊史最好的總教練，烏傑里聲稱這是他做過最艱難的決定。

美媒《CBS Sports》為凱西叫屈，畢竟這是過去7年來在東區沒人能做到的事(打敗詹姆斯)。也有暴龍球迷為迪羅薩喊冤，因為這也是過去15年來沒人能做到的事(守住詹姆斯)。

(中時電子報)