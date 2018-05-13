終於！陸首艘自製航母出港海試

2018年05月13日 08:43 中時電子報 楊幼蘭

今天早晨7點14分，中國大陸首艘自製航母緩緩駛離位於中船重工大船集團的碼頭，實際展開海試。

據央視報導，002航母離港後，中國自主研製的動力系統和推進系統將首次接受海洋環境的真正考驗，向成為一艘真正的作戰艦邁出關鍵一步。

原本軍事專家廣泛預測，002艦會在4月23日，也就是中共海軍成立69周年紀念日海試。事後當局也多次發佈黃海、渤海禁航令，盛傳002艦即將海試，但都是只聞樓梯響。

據《環球時報》報導，中國軍事專家李杰說，在一般狀況下，航母建造的重要節點包括開工、下水、碼頭繫泊試驗，海試與交付部隊，一旦進入海試，工作量基本上完成了8成左右。

李杰指出，海試周期通常是3個月到1年，沒有固定限制，以達到設計標準為主要目的。而首次海試的時間一般就是幾天，主要在測試動力系統，導航系統與通信聯絡系統。

鳳凰軍事指出，002艦從下水到海試，花了一年零兩周的時間，在過去一年裡，從外形上看，它的變化並不大，主要是增加了艦島上多座雷達和通訊天線。此外，與052D大型驅逐艦相同的四面改進型有源相控陣雷達也已安裝完畢。更引人關注的，就是它的飛行甲板外側增加了「海紅旗-10」飛彈，以及「1130」速射炮等武器系統。

與遼寧艦相比，新航母艦島尺寸明顯縮小，以節省更多甲板空間供艦載機使用。而電子設備數量則顯著增多，相控陣雷達換為新型，同時位置出現變化，顯示指揮控制與電子戰能力得以提升。此外，新航母的司令艦橋與航海艦橋分離，變為雙層。而在艦島尾部，新航母還設置了大面積的航空指揮室，更有利甲板調度及着艦與起飛控制。

外界分析認為，它完成海試後，最遲可能會在2019年底前加入遼寧艦入列服役，屆時中國海軍將擁有兩艘大型航母，並組成雙航母戰鬥群。

(中時電子報)