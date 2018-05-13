美喊力挺台灣卻處處碰壁 邵宗海：真相只有五個字

第71屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日在瑞士日內瓦登場，台灣在過了通訊報名時間仍未收到邀請函，今年恐怕與去年一樣進不了會場。（新華社資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

第71屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日至26日在瑞士日內瓦登場，通訊報名時間已過台灣仍未收到邀請函，恐與去年一樣，進不了會場。這是蔡政府上任後連續第二年未獲邀出席。澳門理工學院名譽教授邵宗海表示 總結美中台關係只有一句話，美國是口惠而不實，看起來好像給台灣很多支持，但從來沒有一個是有效的結果，美國很清楚不會為了台灣對抗中國大陸。

邵宗海在接受中評社訪問時指出，台灣不只無法參加WHA，其他如國際民航組織、國際刑警組織，都無法參與。美國力挺台灣，為何台灣還是處處碰壁？

邵宗海分析，美國是否力挺台灣，幫了很多、很大的忙，要把美台關係拉長遠一點看。1978年卡特承認中華人民共和國，在北京設置大使館，1980年雷根競選時曾說過，如果他當選，要把大使館從北京移到台灣，這句話一直沒實現。雷根之後是老布希，他在1971年中華民國退出聯合國時任美國駐聯合國大使，十分清楚美台關係結束了，所以任內對中華人民共和國比較好，但他是共和黨，又接在雷根之後上台，所以也必須講點好話。

民主黨的柯林頓上台後，1998年6月30日在上海非正式發表三不政策，即不支持兩個中國或一中一台、不支持台灣獨立、台灣不應加入任何必須以國家名義才能加入的國際組織。之後共和黨小布希上台，曾批評柯林頓不應如此對待昔日的友邦，但一樣沒做出對台友好的實質建設。

邵宗海表示，從1980年到現在，美國做任何事情從來沒給台灣有過一個很好的結果，過去美國一直發言支持台灣參與WHA，可是台灣就是進不去。總結美中台關係只有一句話，美國是「口惠而不實」，看起來美國好像給台灣很多支持，但從來沒有一個是有效的結果。

(中時電子報)

文章來源：邵宗海語中評：美國挺台灣？向來惠而不實

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