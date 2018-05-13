影》跑壘變魔術！小熊拜耶茲秀盜壘神技

2018年05月13日 09:07 中時電子報 蔡銘仁

.@javy23baez with some slide of hand. #ElMago pic.twitter.com/NVZpaxj5Iw — MLB (@MLB) 2018年5月12日

小熊的拜耶茲(Javier Baez)守備功夫向來了得，不過，他這次換用跑壘讓大家驚豔，小熊今(13日)對上白襪，擔任1棒開路先鋒的拜耶茲，2下展現神乎其技的盜壘本事，最後也替球隊跑回分數，小熊將士用命，終場8比4贏球，拉出一波五連勝。

拜耶茲今年大多數時間，是打2棒或8棒，此役擔綱開路先鋒，是本季頭一遭；他分別在去年和前年球季打過1棒，總計出賽8場打擊率3成20、上壘率3成33、長打率6成、2轟。拜耶茲沒讓球隊失望，首打席就從白襪先發席爾茲(James Shields)敲三壘打，帶動一波4分攻勢。

接著2下，拜耶茲第二度上場打擊，再次揮出安打；1出局後，輪到3棒雷佐(Anthony Rizzo)打擊，席爾茲該打席投出第1球，拜耶茲拔腿試圖盜上二壘。拜耶茲沒在球一出手就啟動，時機抓得不算好，游擊手安德生(Tim Anderson)在二壘接到球時，拜耶茲還距壘包約一大步。

神奇的是，拜耶茲眼看要被觸殺，瞬間身體一側，竟巧妙躲過安德生的手套，最後用右手摸壘，驚險盜壘成功。大聯盟《Cut4》米恩斯(Andrew Mearns)形容拜耶茲這次盜壘，「簡直像是忍者般，閃過安德生的觸殺。」

不過，拜耶茲不是第一次演出這種神技，早在去年世界棒球經典賽時，代表波多黎各出賽的他，對戰荷蘭時，就曾精彩閃過觸殺，成功盜上三壘。隨後康崔拉斯(Wilson Contreras)適時貢獻安打，二壘的拜耶茲直闖本壘，助球隊添得第5分。

拜耶茲本季首扛1棒，5打數2安，2次上壘都助球隊攻得分數，表現不俗。小熊在前2局斬獲5分，加上先發列斯特(Jon Lester)繳5.2局失1分好投，早早奠定勝基，拿到本季第21勝，戰績超越海盜，躍居國聯中區第三。

(中時電子報)