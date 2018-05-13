NBA》坦承只是傀儡？泰隆盧：老闆授意調度

與其說是聽老闆的話，還不如說騎士總教練泰隆盧像個傀儡。(美聯社)

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中時電子報

騎士本季試過很多不同的先發陣容與戰術，儘管外界批評聲浪不斷，騎士總教練泰隆盧卻始終堅持頻繁換陣，如今總算有了合理答案，因為泰隆盧坦承，這是來自騎士老闆吉伯特的親自授意，代表泰隆盧簡直就跟「傀儡」一樣！

「吉伯特告訴我，必須嘗試不同策略，如果奏效的話，那就繼續使用下去，」泰隆盧表示，「他認為我必須嘗試不同策略，然後觀察球員反應，使用不同的球員與配置，所以我們在攻守兩端做不少嘗試，一切都為了季後賽。」

事實上，泰隆盧算是相當聽老闆的話，因為他在本季試過很多不同的先發陣容，有時是因傷兵，有時是陣容大幅換血(騎士季中做出好幾筆交易)，造成騎士例行賽戰績起伏，最後拿下50勝32敗，以東區第4種子挺進季後賽。

幸好騎士今年季後賽表現漸入佳境，雖在首輪驚險4比3淘汰溜馬，卻在東區準決賽橫掃東區第1種子暴龍出局，證明吉伯特當初的要求，確實幫助騎士在季後賽越打越好，可是身為球隊總教練，泰隆盧也太沒主見了點。

難怪本季不僅一次發生過，暫停期間都由球員指揮戰術走位，泰隆盧只能被「晾」在一旁的窘境，詹姆斯也曾跟泰隆盧在板凳席爆發口角，或許就因球員都很清楚，比起要聽泰隆盧的臨場調度，還不如聽詹姆斯的話比較實在！

(中時電子報)

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