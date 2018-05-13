世足》倒數32天－東道主俄羅斯先拚小組出線

2018年05月13日 09:31 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

俄羅斯世足賽開踢倒數32天，《中時體育》即日起推出32強戰力前瞻系列報導，以饗讀者，首先介紹東道主俄羅斯的備戰狀態。

世足東道主有主場優勢也有壓力，2002年南韓、日本雙雙捍衛地主都能闖過首輪的優良傳統，南韓甚至締造亞洲歷來最佳的第4名成績。2010年南非成為首支止步小組賽的東道主，不過非洲的第一次已經意義非凡，這次壓力換到了幅員最遼闊的俄羅斯。

若是前身蘇聯時期，大概不用太擔心「紅軍」能否挺進淘汰賽階段，畢竟他們在1966英格蘭世足賽還拿過第4名。但自1991年底蘇聯解體後，俄羅斯3度打入世足賽均於小組賽止步，包括上屆與比利時、阿爾及利亞、南韓同組，籤運不差，仍以2和1負遭到淘汰。

前國家隊門神車契索夫在2016歐洲國家盃後接掌俄羅斯兵符。（美聯社資料照）

2016年歐洲國家盃，俄羅斯與威爾斯、英格蘭、斯洛伐克同組，又以1和2負墊底出局，當時的總教練史路斯基（Leonid Slutsky）辭職負責，改由前國門車契索夫（Stanislav Cherchesov）接下兵符。

車契索夫此前曾在莫斯科斯巴達、莫斯科發電機執教，最成功的經歷則在波蘭甲級足球聯賽，曾帶領華沙萊吉亞贏得聯賽與盃賽冠軍。不過在去年為世足暖身的洲際國家盃（聯合會盃），俄羅斯也只擊敗大洋洲冠軍紐西蘭，仍於小組賽止步。

連續3個大賽都沒能闖過第一階段，足以顯示俄羅斯的嚴峻挑戰。尤其這3項賽事9戰共進7球，暴露出進攻火力的問題，儘管車契索夫上任後的防守反擊體系，攻擊威脅被認為高於過去，去年11月中甚至在國際友誼賽3比3踢平西班牙，但3月下旬友誼賽分別以0比3、1比3輸給巴西和法國，老問題還是進攻。

由於經濟起飛，俄羅斯超級聯賽給得起不錯薪資，俄國國腳不須旅外淘金，但俄超本身水準並不高，近年歐戰僅澤尼特較具競爭力，卻也連兩季無緣歐冠16強。欠缺真正的A咖球星領軍，令拜占庭雙頭鷹很難振翅高飛。

效力於莫斯科中央陸軍的門將阿金費夫，為俄羅斯國家隊隊長。（美聯社資料照）

俄羅斯隊長是效力於莫斯科中央陸軍的門將阿金費夫（Igor Akinfeev），從2004年以18歲之齡上演成年國家隊處女秀，已出賽104場國際賽，是俄軍的後防屏障。攻擊原本繫乎雙箭頭史莫洛夫（Fyodor Smolov）與柯科寧（Aleksander Kokorin），但後者在3月歐霸聯賽對德甲RB萊比錫時受傷，經診斷為膝蓋前十字韌帶斷裂，無緣世足賽，也是俄羅斯的一大利空。

好在俄羅斯籤運不錯，就算實力的確不如烏拉圭，但沙烏地阿拉伯的威脅不大，若能擊敗被認為是「一人球隊」、由利物浦射手薩拉（Mohamed Salah）領銜的埃及，仍有機會挺進16強，要更上層樓就需要一點奇蹟。畢竟即使是前身蘇聯時期，也只有在世足淘汰賽拿過1勝而已！（1966年）

澤尼特前鋒柯科寧3月在歐霸聯賽弄斷膝蓋前十字韌帶，讓俄羅斯鋒線戰力大拉警報。（美聯社資料照）

俄羅斯小檔案

★世界排名：66

★世足參賽次數：4※

★世足最佳成績：小組賽止步※

★上屆成績：2和1負小組賽止步

★總教練：車契索夫（Stanislav Cherchesov）

※不含前蘇聯時期

(中時電子報)