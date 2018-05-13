「不挺管、只挺法治！」呂秀蓮聲明全文看這裡

前副總統呂秀蓮。（劉宗龍攝）

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中時電子報
／綜合報導

教育部駁回台大校長的遴選結果，台大臨時校務會議12日針對校長人事案做出「要求教育部盡速發聘」的決議。今(13日)凌晨傳出「超級震撼彈！」前副總統呂秀蓮、前行政院長張善政都超越藍綠而表態，要求教育部應該要尊重法治盡速發聘。

呂秀蓮聲明全文如下：

大學法第9條相關規定

第一項:新任公立大學校長之產生應由學校組織校長遴選委員會經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。

第二項:私立大學校長由董事會組織遴選委員會遴選，經董事會圈選，報請教育部核准聘任之。

根據大學法第九條規定，顯然公私立大學校長的產生，程序上略有不同，教育部的職責也不同:

公立大學校長由學校組成「校長遴選委員會」，經公開徵求程序遴選出校長，再由教育部聘任之，而私立大學校長則需經教育部核准後才聘任。因此台大下屆校長遴選委員會遴選出管中閔先生之後，教育部只有聘任而無核准之權。

至於遴選委員會的遴選程序如有任何違法不當瑕疵，應由利害關係人依相關法律另外進行行政救濟。類比公職人員選罷法規定，選舉結果於中央選委會宣布投票結果後確定，若有異議，利害關係人得另行提起選舉無效或當選無效之訴。

法治是民主的根基，法治的核心原理是人人平等，不因人而異。基於此，我們雖屬不同政黨，但願超越藍綠，共同呼籲:

不挺管，只挺法治!

(中時電子報)

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