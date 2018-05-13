張善政聲明呼籲 「給台大及藍綠一個和解機會」

2018年05月13日 09:34 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

昨(12)日台大臨時校務會議針對校長人事案做出「要求教育部盡速發聘」的決議。今(13日)凌晨傳出「超級震撼彈！」前副總統呂秀蓮、前行政院長張善政都超越藍綠而表態，要求教育部應該要尊重法治盡速發聘。

張善政聲明全文如下：

【張善政聲明：給台大及藍綠和解一個機會】

數月前自管中閔院士當選台大校長後，社會上對他的當選與教育部的後續處理作為，有諸多的討論與不同的意見。我以台大校友及曾任台大教職的身份，自是為台大憂心；而且更以曾任行政院長的身份，為社會上對立的氛圍痛心。然我與管院士曾同在馬政府內閣共事，我目前也擔任台灣大哥大公司的法人董事，自知如對此事多言，立場恐遭受質疑。

近日有機會透過友人與呂秀蓮前副總統討論此事，得知具有法律學位的她對此事看法傾向「在法律上，不應拔管」。如果以呂前副總統的政治背景，套用當今社會藍綠的對立氣氛，她應該是支持拔管才對。但是，事實卻不然。因此，我也願意頂住外界可能對我立場的疑慮，呼籲社會對此事摒棄藍綠意識，以法治的角度來處理此事。

社會上質疑管院士當選校長的論點，有的是沒有明文要求的迴避關係，且有近期其他國立大學校長遴選的類似先例；或是產學合作合約簽署日期與管院士就任獨立董事的時間落差，也有其歷史背景與行政流程的實務限制。嚴格而言，這些問題是否有達到當事人要被「褫奪公權」拔除當選資格的地步，實在有很大的討論空間。畢竟一個人參與選舉某項職務的權力，是當事人非常神聖的人權，如要予以剝奪，應該有非常嚴謹而明確的法規作為基礎。以政治選舉為例，一旦開票結果認定當選，就要予以公告承認。如果選舉過程有爭議，應該是透過法律程序進行嚴謹的調查。如果過程確有違法之處，再予以撤銷當選資格。台大校長雖非屬政治選舉，但其結果影響國家一流學府未來多年發展，自當給予選舉結果一定的保障。

同時，教育部自始對此事的處理過程亦非嚴謹，因此引來政治介入的質疑。如果教育部這次的處理過程正式樹立成一個未來可以比照的參考案例，這對國家高等教育獨立與法制化將會有長期而巨大的負面影響。從當今的教育部長以上至行政院長、總統，即便他們宣稱自己如何中立客觀，都可能在國家的高等教育史上留下一個紀錄。相信這絕非這些視政治清譽為生命的官員所樂見。

因此在此，我願意基於「對事不對人」的出發點，比照政治選舉的精神呼籲：

(1) 不論當選人是誰，教育部按照台大遴選委員會的選舉結果公告當選；

(2) 另案處理兼職及選舉過程的爭議。如有明確證據顯示兼職或選舉涉及弊端，再依相關法規處理，包括可能最嚴重的撤銷校長職務。

我深知我今天的聲明自認是擺脫藍綠爭議，但可能許多人士不做此想，甚至抓住我的立場大做文章。但是我仍願意嘗試看看，如果社會大眾願意給台大及藍綠和解一個機會，則國家甚幸，台灣畢竟還是很有希望的！

(中時電子報)