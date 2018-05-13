翠綠「青蔥」好下飯！達人教撇步吃新鮮

2018年05月13日 09:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

夏天來了，許多人喜歡吃下飯的蔥料理！然而青蔥要如何保存呢？瑞芳地區農會理事長林文義表示，在買回家分裝之前，若還沒要使用，不要用水清洗。此外，青蔥放入冰箱冷藏時，最好用報紙包裹會更好喔！

曾任鐵道員的曾麟傳，回到好山好水的雙溪老家田園做有機，主要種植有機山藥及蔬菜，近期盛產的有機青蔥鮮翠好吃又安心，消費者只要掌握保存小訣竅，多買一些超划算。

六十多歲的曾麟傳在台鐵服務了四十多年，退休後隨即投入父親的農地耕種，並擴大規模，目前面積達0.7公頃。兒時就在田裡玩耍的他，對於農事完全不陌生，退休後重拾兒時回憶，回到好山好水的家鄉種植有機山藥、青蔥及蔬菜。曾麟傳表示，他的「三貂蔥」特別嗆辣，香味濃郁，就算天氣漸漸轉熱，也不會長蟲，不同於宜蘭三星蔥，「三貂蔥」的蔥綠部分柔軟，蔥白香辣又帶有甜味，水分足夠，不僅可做一般的調味用，還可直接清炒作為料理。

蔥一般調味用時因每次用量不大，保存上讓人頭疼，但只要掌握一些保存的小撇步，就能避免冰到黃掉的窘境，瑞芳地區農會理事長林文義表示，在買回家分裝之前，若還沒要使用，不要用水清洗，先將泛黃、腐爛的部分切掉，用報紙包裹後套上塑膠袋，並將蔥尖頭處折入塑膠袋內冷藏，可保存約6天。

若需要使用，將清洗後的蔥去除根部，將根部朝上倒放瀝乾後，依使用方式分別切成蔥末或蔥段，再放入舖有廚房紙巾紙的可密封保鮮盒，於蔥上方蓋上紙巾，最後蓋上保鮮盒，就能一次處理多次使用，約可保存7天，不必再擔心浪費的問題。

農業局表示，為鼓勵農友加入有機生產，市府提供包括租地、驗證、有機肥料、農機、溫網室及生產資材等補助，可向農會申請。另也協助媒合農友，讓農作物進入小農鮮鋪及各地農夫市集展售，好產品被大家看見。

(中時電子報)