國軍秀我戰機與共機合照 陸軍事迷：護航能力不足

2018年05月13日 10:20 中時電子報 喻華德

據上海《看看新聞》12日報導，因中華民國國防部公布國軍F-16A戰隼及F-CK-1C經國號戰機11日與共軍轟-6K戰神轟炸機及運-8遠干機的合照，中國大陸有分析認為這是「中共空軍戰鬥機護航能力不足的表現」。《看看新聞》認為這種情況非常少見，因為共軍重型戰機已經進行過兩次空中加油的測試。加上航空母艦服役，大型軍機將不會出現無戰鬥機護航的情況。

日本自衛隊公布11日雙戰區共機繞臺的航跡圖，國軍若也能公布航跡圖，雙方資料共同比對有可能讓中共的宣傳資料中非屬當次任務的資料畫面被辨識出來，減少宣傳戰的操作空間。（圖/翻攝日本防衛省 107年5月11日）

大陸軍事迷認為，若有Su-35、殲-11戰機護航，絕對不會出現合照，因為絕對不會允許國軍戰機進入如此近的距離之內。因為如果是在戰時，光是國軍戰機的機砲就足以將無戰鬥機護航的共軍轟炸機、遠干機擊落。因此大陸軍事迷也認為這次國防部公布的合照也是今後難得的機會。

自衛隊公布的轟-6K機號20113，與國軍公布相同（另一架20018)。大陸當日公布影片中則是20112號機及20119號機，與4月26日前一次任務機機號相同，因此大陸方面公布的影片可能包含資料畫面。（圖/翻攝日本自衛隊 107年5月11日）

而中共空軍之前曾發布比轟油-6型空中加油機更大型的IL-78型空中加油機進行為Su-30戰機進行空中加油的照片。外界一般認定共軍Su-30MKK戰機的作戰半徑為1,300公里，在不進行空中加油的情況下航程為3,000公里，空中加油一次可增加航程至5,200公里，兩次可達8,000公里。

日本自衛隊公布的Tu-154型電偵機B-4016號機，與國軍公布的機號相同。（圖/翻攝日本自衛隊 107年5月11日）

有消息指出，早在2016年，中共空軍已經在南海進行過Su-30MKK經兩次空中加油的航程測試，而殲-16戰機，中共海軍殲-15艦載機和Su-30MK2均具備空中受油能力。

原裝引進的IL-78數量不多，無法有效滿足實際需求。因此，外界將目光投向大陸國自主生產的運-20運輸機，《看看新聞》認為運-20運輸機應優先滿足空運的需求，其機艙適合裝載99A式主力戰車，而IL-76則缺乏此能力。因此或許可以考慮將剩餘壽命仍長的IL-76改裝為空中加油機使用，有可能比直接生產運-20的空中加油版本更為合適。

自衛隊公布的運-8遠干機機號30156，國軍此次並未公布運-8型機的蒐證照片。（圖/翻攝日本自衛隊 107年5月11日）

但運－20作為運輸的用途更加重要，其機艙更適合裝載我陸軍99A主戰坦克等大型裝備，而引進的數量不少的伊爾－76卻缺乏這一能力，隨著運－20的一架架服役，是否可以將剩餘壽命還不少的伊爾－76改為大型加油機使用呢？似乎比直接生產運－20加油機更合適。

《看看新聞》稱，經過兩次空中受油的Su-30MKK/MK2或殲-16戰機，航程合計達8,000公里以上，足夠伴護轟-6K戰神轟炸機遂行繞島等任務。加上航艦的使用，遠海海域將是殲-15戰機的天下。

(中時電子報)