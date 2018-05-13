國軍秀我戰機與共機合照 陸軍事迷：護航能力不足

據上海《看看新聞》12日報導，因中華民國國防部公布國軍F-16A戰隼及F-CK-1C經國號戰機11日與共軍轟-6K戰神轟炸機及運-8遠干機的合照，中國大陸有分析認為這是「中共空軍戰鬥機護航能力不足的表現」。《看看新聞》認為這種情況非常少見，因為共軍重型戰機已經進行過兩次空中加油的測試。加上航空母艦服役，大型軍機將不會出現無戰鬥機護航的情況。
大陸軍事迷認為，若有Su-35、殲-11戰機護航，絕對不會出現合照，因為絕對不會允許國軍戰機進入如此近的距離之內。因為如果是在戰時，光是國軍戰機的機砲就足以將無戰鬥機護航的共軍轟炸機、遠干機擊落。因此大陸軍事迷也認為這次國防部公布的合照也是今後難得的機會。
而中共空軍之前曾發布比轟油-6型空中加油機更大型的IL-78型空中加油機進行為Su-30戰機進行空中加油的照片。外界一般認定共軍Su-30MKK戰機的作戰半徑為1,300公里，在不進行空中加油的情況下航程為3,000公里，空中加油一次可增加航程至5,200公里，兩次可達8,000公里。
有消息指出，早在2016年，中共空軍已經在南海進行過Su-30MKK經兩次空中加油的航程測試，而殲-16戰機，中共海軍殲-15艦載機和Su-30MK2均具備空中受油能力。
原裝引進的IL-78數量不多，無法有效滿足實際需求。因此，外界將目光投向大陸國自主生產的運-20運輸機，《看看新聞》認為運-20運輸機應優先滿足空運的需求，其機艙適合裝載99A式主力戰車，而IL-76則缺乏此能力。因此或許可以考慮將剩餘壽命仍長的IL-76改裝為空中加油機使用，有可能比直接生產運-20的空中加油版本更為合適。
但運－20作為運輸的用途更加重要，其機艙更適合裝載我陸軍99A主戰坦克等大型裝備，而引進的數量不少的伊爾－76卻缺乏這一能力，隨著運－20的一架架服役，是否可以將剩餘壽命還不少的伊爾－76改為大型加油機使用呢？似乎比直接生產運－20加油機更合適。
《看看新聞》稱，經過兩次空中受油的Su-30MKK/MK2或殲-16戰機，航程合計達8,000公里以上，足夠伴護轟-6K戰神轟炸機遂行繞島等任務。加上航艦的使用，遠海海域將是殲-15戰機的天下。
(中時電子報)
文章來源：我軍殲擊機勢必遂行全程繞島巡航護航任務