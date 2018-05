2018年05月13日 09:36 中時電子報 黃詩淳 /綜合報導 /綜合報導

王思佳老公低調發聲力挺。(圖/翻攝自王思佳臉書)

藝人王思佳日前和媽媽布蘭妮一同出席微風之夜,為電影「死侍2」站台,未料卻不慎走光,事後她解釋有貼胸貼,依舊成為話題人物,她12日硬起來反擊,表示在整理截圖資料「準備報案」,而圈外老公Joe也低調發聲力挺。

王思佳心寒露點照瘋傳,強調要「告好告滿」,不少粉絲都紛紛留言支持她,讓她看後眼眶都濕了,「謝謝每一個人設身處地的為我著想,我何德何能有你們這些溫暖的人陪伴在身邊」,另外圈外老公Joe也低調力挺,「I am with you all day every day.For better or worse,till death do us part.Love you!」

Joe也曬出一張兩人手牽手的照片,並在兩人胸前,貼心用可愛圖片擋住,表示到死前都會一直陪在她身邊,王思佳感動回:「My everything.」而有人問當時媽媽布蘭妮沒有發現她走光嗎?她也回「沒有發現!她會任由這種事情發生嗎?」

