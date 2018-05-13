培養學生閱讀力 語文老師林彥佑聽、說、讀、寫齊下

2018年05月13日 09:44 中時 林志成

高雄市林園國小語文科老師林彥佑，他語文教學不只有傳統的「讀與寫」，而是結合聽、說、讀、寫，並透過各種方式不斷實踐；他也帶著學生透過寫硬筆字或書法，去臨摹各種詩詞與文章，內化成自己的生命經驗。他最近獲教育部選為教育家典範人物。

無數的考試現場，當鐘聲一響，一定常見有些人早已好整以暇，等待交卷，有些人卻還有大半題目答不完。許多人會歸因於每個學生對課程的理解程度不同所致，卻忽略了這可能是「閱讀力」低落造成的結果！

林彥佑說：「許多人以為閱讀的影響只及於語文科，事實上，懂得閱讀的孩子不僅對課程內容的消化更快，也更深入，在考試時也較能正確理解題意。」

「閱讀並不只是單純的欣賞和背誦，在正確的引導下，透過閱讀所能培養的理解力、思辨力與表達力，除了可運用在語文、社會科，連數學科也可看出明顯差異。」林彥佑說道。

林彥佑舉例，曾有一個學生雖然語文科的成績都不錯，唯獨在數學科的學習特別吃力。後來透過陪伴與觀察，才發現或許是在學校和補習班的填鴨式教育下浸淫太久，這位學生雖然用功，但對囫圇吞棗的學習內容其實已失去分辨的能力。

「所以，當數學題目以今天是禮拜三，媽媽和小明一起上菜市場買菜當開場時，這位同學的算式會連禮拜三的『三』，都加進算式裡。」後來，在林彥佑引導這位學生讀題目時，要學習先將重點畫出來，才讓這名學生的數學科成績大幅改善。

自2013年即加入高雄市國語文輔導團的他，更在2016年有了一個新任務－－借調到台中市后里區泰安國小，擔任教學訪問教師。林彥佑借調到泰安國小後，為了提供孩子有更多的文化刺激，也加入了國際教育的教學。

「透過彈性課或語文課，帶著高年級學生們閱讀國際新聞，而全校性的推廣，則透過每周二的晨會，每次介紹一個國家的特殊文化。」林彥佑說明，結合國外志工參訪的活動，讓偏鄉的孩子能親自與不同國家的人接觸，從過程中的文化衝擊與震盪，去培養國際觀。

(中時 )