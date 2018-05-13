立場反覆 洪孟楷：民進黨能保證2020柯P不出來攪局？

2018年05月13日 09:44 中時電子報 謝雅柔

台北市長柯文哲日前接受電台專訪，對兩岸一家親說法道歉，卻引來極大批評。北市府當晚發聲明指出，柯文哲在節目中表達的原意，是向聽到兩岸一家親而感到不高興、不悅之民眾致歉，而非直接替兩岸一家親一詞致歉。對於柯P立場反覆，國民黨文傳會副主委洪孟楷直言柯賞味期連一天也撐不過，根本黑心商品。洪也提及，即便這次民進黨真禮讓柯文哲，能保證2020年柯不會出來攪局？

柯文哲接受廣播節目專訪，提及「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還為「兩岸一家親」造成大家聽了不爽而抱歉。外界質疑，他過去堅持「兩岸一家親比一家仇好」，現今卻為了交換民進黨禮讓，改口為兩岸論述致歉；對此，柯日前被問到為什麼要道歉，他說，這叫情感撫慰，「他就不爽，那也無法度，就歹勢啊！」

對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇指出，民進黨目前仍未決定是否禮讓柯文哲，若民進黨自提人選後讓丁守中當選、柯文哲第三，將代表藍綠政黨打出價值，邊緣化柯文哲，民進黨能淘汰柯文哲，往後不再被綁架。然而，洪孟楷也提及，2020年最擔心總統選舉綠營分裂的是要爭取連任的蔡英文。洪說柯仍在操作以退為進，拿未來恐參選總統的空白支票，來換取年底民進黨禮讓的政治資產。洪說柯P算計的不是北市的未來發展，而是個人政治前途。

洪孟楷認為，若這次民進黨禮讓柯文哲，能保證2020年柯文哲不再出來攪局？洪也諷刺表示，政治是良心事業，謝絕黑心商品販售應該是首要條件。

(中時電子報)