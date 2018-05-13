MLB》再見安克運動家 兇猛洋基21戰18勝

尼爾華克(中)延長11下揮出再見安，開心和隊友慶祝勝利。(美聯社)

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中時電子報

近期的洋基，不僅戰力兇猛，更是韌性十足，想扳倒他們可沒那麼容易，洋基今(13日)在主場碰上運動家，打完前9局兩隊難分高下，不過洋基還是技高一籌，最後11下，靠著尼爾華克(Neil Walker)揮出再見安，以7比6險勝，拿到近21戰的第18場勝利，戰績繼續緊咬紅襪。

此役，洋基雖先馳得點，但先發吉曼(Domingo German)投5局失6分，使得他們一度陷落後；不過，5下賈吉(Aaron Judge)轟出左外野2分炮，帶動打線爆發，洋基單局進帳4分追平。比賽後段，兩隊牛棚皆力保不失，使得比賽得進延長賽決勝。

最後延長11下，2出局一二壘有人，場上是老牌後援投手哈契爾(Chris Hatcher)；前4打席曾E貢獻1安打的華克上場，逮中第1球93英里外角偏高速球，揮出中外野再見安打。華克直言，這是他們堅持換來的寶貴勝利，「這不只是靠天賦，是我們心態上從未放棄。」

今年季前，自由市場流動冷清，32歲的華克一直到春訓開始後3月12日，才投身洋基懷抱，開季狀況並不好，打擊率一度低到僅1成63；隨著球季進行，他手感逐漸加溫，連同此役，近9戰25打數9安，打擊率高達3成60，另選到8保送。

華克當了英雄，他沒有獨攬功勞，同時讚賞5局後1分未失的牛棚投手，是重要的奪勝功臣，「我們能有這樣的牛棚戰力，打得更加安心，他們做得很棒，穩住比賽情勢，幸運的是在風雨來襲前，就和對手說了再見。」

在吉曼退場後，洋基牛棚共4名投手上陣，完全沒讓運動家打者揮出安打；其中最後一任投手、後援2局無失分的寇爾(A.J.Cole)，進帳本季第2勝，也是華克心目中的最關鍵要角。華克認為，跟他的再見安打相比，寇爾的表現更加耀眼無比。

「這支球隊很不可思議，他們從不放棄。」寇爾前次上場，是在美國時間4月28日對天使，相隔兩周再出賽繳好投，他表示，上了場，就是拿出所有的本事，因為他相信隊友們，同樣會用好表現回應，「我不想讓大家失望，隨時都做好上場的準備。」

洋基苦戰奪下勝利，近21場比賽贏了18場，戰績27勝12敗，與紅襪並列美聯東區龍頭；追在後頭的藍鳥、光芒和金鶯，差距已被越拉越遠，暫居第三的藍鳥，跟紅襪及洋基已有6.5場勝差。

(中時電子報)

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