「教育黑布」曾偷走高雄市長 葉毓蘭：台大也將受害！

台大12日召開臨時校務會議，針對校長人事案做出「要求教育部盡速發聘」的決議，圖為台大校長當選人管中閔。(中時資料照)

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中時電子報

台大12日召開臨時校務會議，針對校長人事案做出「要求教育部盡速發聘」的決議，會議過程中，經濟系教授鄭秀玲提案解散遴選委員會，並改選遴委、重啟遴選，遭到否決。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭指出，也是遴選派的文學院代表「江文瑜」，曾讓吳敦義失去高雄市長，如今這塊史上最黑的「教育布」，又將染指管中閔的台大校長之位。

葉毓蘭在臉書表示，「別以為『教育黒布』一張，就可以任你予取予求了！別欺負全台灣的人都眼盲耳聾，集體失憶了。」

昨日的台大校務會議上，文學院代表江文瑜教授和醫學院代表陳沛隆教授發言表示，台大應儘速展開重啟遴選，以免使台大空轉。葉毓蘭說，這個名字其實人們並不陌生，1998年，吳敦義競選高雄市長，卻因為一捲變造的錄音帶被質疑有緋聞，當時的對手謝長廷陣營，就是靠著語言學教授江文瑜之「鑑定」認為錄音帶沒有剪接或變造，而以數千票勝選。

葉毓蘭痛批，一捲變造錄音帶曾偷走高雄市長，20年後，史上最黑的「教育布」企圖染指台大，偷走台大校長！

身為台灣大學語言學研究所教授的江文瑜，當年捲入吳敦義錄音帶風波，被當時拿出錄音帶爆料的民進黨高雄市議員陳春生找來鑑定，以語音分析證明錄音帶沒被遭到變造，對吳敦義選情遭成嚴重衝擊，事後經過司法鑑定，確認錄音帶的確遭到變造，江文瑜對此低調不作回應。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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