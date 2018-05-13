厚奶茶、衛生紙到499之亂 回顧10大「喪屍潮」事件

2018年05月13日 10:11 中時電子報 簡怡欣

衛生紙漲價聲浪引起民眾恐慌，公平會警告相關業者，聯合調漲恐違反公平法。圖／本報資料照片

台灣電信龍頭中華電加入499混戰，引爆搶爆人潮，儼然重演「安屎之亂」衛生紙搶購潮，排隊人龍成為「台灣最美風景」。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，回顧國人10大「喪屍潮」上演事件。

1、499之亂

中華電信於5月9日推出母親節優惠方案，「499網路吃到飽」限時優惠方案，致全台各門市突然湧進大批搶辦人潮，電信業者第一線人員缺乏分工、分流處理機制，以致申辦499業務客戶，及其他單純詢及繳費混為一團，不僅第一線人員無法休息、沒時間吃飯，民眾也怨聲四起。

2、衛生紙之亂

今年2月發生全台瘋狂搶購「衛生紙之亂」，堪稱是2018年最讓人焦心的一場亂像。量販業者大潤發2月指稱，民生用品衛生紙將在3月中漲價，意外掀起衛生紙荒，導致大賣場貨架全空、網路商城一包難求，就連美式賣場好市多也緊急宣布限購令。

不過，最後大潤發遭公平會點名是「衛生紙之亂」禍首，被處新台幣350萬元罰鍰。至於對於「買好買滿」的民眾，若把時間、交通通通算進去，搞不好購買漲價後的衛生紙都更划算。如今到賣場繞繞，衛生紙又漲了多少？

3、厚奶茶之亂

回顧台灣10大「喪屍潮」事件，必然少不了好市多。去年最大的搶購之亂，大概就是義美的厚奶茶，網路好評帶動搶購熱潮，「厚奶茶」三個字就這樣大爆紅，消費者不管三七二十一，衝進賣場扛貨，上演「屍速列車」狂奔。只不過，這股搶購熱潮最後也逐漸退燒，一箱一箱的厚奶茶層層堆疊滯留在貨架上。

北投公園因頻繁出現稀有神奇寶貝，近來吸引大批玩家瘋狂湧入。（圖／本報系資料照/楊彩成攝）

4、寶可夢之亂

前（2016）年寶可夢手遊熱潮席捲全球，台灣也不例外，玩家一窩蜂的上街抓寶，散步玩、騎車玩、開車更好玩，哪裡有珍奇的怪獸、人潮就往哪裡去，抓寶玩家同一時間往特定的地點衝去，宛如喪屍過境一般，北投一帶還因此成為抓寶熱點，公園被超級訓練家們佔據，連交通也幾乎癱瘓，讓人分不清楚到底是手遊熱潮還是亂象。

5、Krispy Kreme甜甜圈之亂

美式甜甜圈Krispy Kreme 2014年來台展店，首間門市進駐台北信義區，引起排買風潮，平均要花上3、4個小時的排隊才能到手，若2個小時就買到，還被形容為，簡直是一種確幸，比起花錢飛去美國吃要爽多了！不過，如今4年過去了，排隊風潮消失，門口人龍不再，店面也低調縮小。

江蕙「封麥」演唱會一票難求，售票現場擠滿人潮，黃牛票漫天喊價。（本報資料照片）

6、江蕙封麥搶票之亂

台語天后江蕙2015年宣布封麥後，大家便摩拳擦掌準備搶她的告別演唱會門票，掀起歌迷、子女孝親票購買風潮，不只導致便利商店POS機全當，售票的寬宏公司前也湧現歌迷排隊，領取號碼牌、蹲點等待。

DailyView網路溫度指出，啟動這場戰役的關鍵除了江蕙本人的魅力之外，還有「封麥」與「告別」二組關鍵字，緊緊抓住、並淋漓盡致地利用了台灣人「捨不得錯過這麼大的事」。

7、口罩之亂

2003年爆發SARS疫情，當時人心惶惶，政策宣導戴口罩防止感染及疫情擴散，於是口罩便開始供不應求了；也因為是重大疫情，讓一窩蜂的台灣人更加一窩蜂，只要看到口罩就搶。但市場需求變得巨大，導致不肖人士趁勢發國難財，破壞口罩市場價格，一個12元的外科口罩一度喊漲到70元，誇張的是有錢還買不到，連60元的N95口罩價格也曾飆到200多元，天價還是有超多人要買。

8、礦泉水之亂

每年颱風過境之時，水庫濁度提高，台灣民眾就得忍受無水用之苦，導致一到颱風期間，賣場貨架幾乎看不到礦泉水，一窩蜂的行動除了要有敏銳度之外，也十分講究速度，要是在颱風天稍慢一步抵達大賣場，恐怕只能看著「因颱風因素，目前礦泉水已全部售罄」公告、和空蕩蕩一片的貨架落淚了。

9、iPhone之亂

只要蘋果官方新一代iPhone開賣，就會引起廣大果粉排隊「搶頭香」，甚至直接跑去睡在電信門市前。像是近期的iPhone X開賣，雖然價位遠比過去機種昂貴許多，但還是不減果粉的熱情，還有人為此甘願現場排隊88小時。

10、米酒之亂

2000年台灣加入WTO，因為廢除菸酒公賣制度，紅標米酒需依蒸餾酒標準課稅，導致紅標米酒價格從一瓶20元漲到一瓶180元，引發一窩蜂囤貨。當時公賣局限定每人只能買兩瓶，還端出「憑戶口名簿購酒」、「憑舊瓶購新酒」等政策來因應。這波米酒之亂更讓2011年時任總統的馬英九拿著米酒瓶宣告，「身為政府會努力把民生所需用品降低價錢，讓人人負擔得起。」

(中時電子報)