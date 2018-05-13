喻台大是學術界101 姚文智：101大樓可以是違建嗎？

2018年05月13日 11:01 中時 黃世麒 、 郭建伸

姚文智(中)沿街發送康乃馨，遇到帶著孩童的父母不忘趁機宣傳他的「第二胎國家養」政見。(黃世麒攝)

台大校務會議昨要求教育部儘速發聘書給當選人管中閔，但遭教育部回應「依法重啟遴選」。對此，有意參選台北市長的綠委姚文智今說，台大雖稱產學合作，程序沒補正的教授很多，但就像是台北市有很多違建，這是歷史共業。姚比喻，管中閔違規擔任獨董，年薪千萬以上，遴選會議刻意不揭露，但台大是學術界的101，「難道可接受101大樓是違建嗎？」

此外，駐日代表謝長廷日前在臉書發文談大學自治，被外界認為他不認同行政院的「卡管」作為。但姚文智說，日前謝系成員餐敘時，他與過去曾推動大學自治的謝長廷討論到，應該要把大學自治的精神講得更清楚。

姚也說，台大校務會議昨天的決定並非大學自治事項，管中閔違規擔任獨董，年薪千萬以上，遴選會議刻意不揭露，強調「教育部的堅持是正確的，且跟大學自治一點關係都沒有」。

至於前副總統呂秀蓮呼籲教育部依法聘任管中閔，姚文智則說，他認為呂秀蓮對大學自治可能有些誤解，就像她也有些誤解世大運。

民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智發起Taipei Walker系列活動，13日到中山區行天宮附近，以徒步行走「MOM」字樣表達對全天下母親的祝福，同時也以「MOM」翻轉為「WOW」讚歎媽媽們的偉大。

姚文智行前受訪時再度重砲抨擊台北市長柯文哲，想與民進黨合作時就說要暫緩雙城論壇，現在眼看合作無望，就說要照常舉辦，質疑柯沒有中心思想、謊話連篇。

(中時 )