喻台大是學術界101 姚文智：101大樓可以是違建嗎？

姚文智(中)13日到北市行天宮附近徒步行腳，沿途發送康乃馨，祝全天下的媽媽們母親節快樂。(黃世麒攝)

友善列印
中時
姚文智(中)沿街發送康乃馨，遇到帶著孩童的父母不忘趁機宣傳他的「第二胎國家養」政見。(黃世麒攝)

台大校務會議昨要求教育部儘速發聘書給當選人管中閔，但遭教育部回應「依法重啟遴選」。對此，有意參選台北市長的綠委姚文智今說，台大雖稱產學合作，程序沒補正的教授很多，但就像是台北市有很多違建，這是歷史共業。姚比喻，管中閔違規擔任獨董，年薪千萬以上，遴選會議刻意不揭露，但台大是學術界的101，「難道可接受101大樓是違建嗎？」

此外，駐日代表謝長廷日前在臉書發文談大學自治，被外界認為他不認同行政院的「卡管」作為。但姚文智說，日前謝系成員餐敘時，他與過去曾推動大學自治的謝長廷討論到，應該要把大學自治的精神講得更清楚。

姚也說，台大校務會議昨天的決定並非大學自治事項，管中閔違規擔任獨董，年薪千萬以上，遴選會議刻意不揭露，強調「教育部的堅持是正確的，且跟大學自治一點關係都沒有」。

至於前副總統呂秀蓮呼籲教育部依法聘任管中閔，姚文智則說，他認為呂秀蓮對大學自治可能有些誤解，就像她也有些誤解世大運。

民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智發起Taipei Walker系列活動，13日到中山區行天宮附近，以徒步行走「MOM」字樣表達對全天下母親的祝福，同時也以「MOM」翻轉為「WOW」讚歎媽媽們的偉大。

姚文智行前受訪時再度重砲抨擊台北市長柯文哲，想與民進黨合作時就說要暫緩雙城論壇，現在眼看合作無望，就說要照常舉辦，質疑柯沒有中心思想、謊話連篇。

(中時 )

「教育黑布」曾偷走高雄市長 葉… 呂秀蓮、張善政齊發聲明支持台大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。