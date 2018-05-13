呂秀蓮、張善政齊發聲明支持台大決議 牽線友人曝光

前副總統呂秀蓮(右)與前行政院長張善政(左)日前針對國內政治、政府治理與台北市政等議題進行意見交流。(擷取自呂秀蓮臉書)

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中時電子報

教育部日前駁回台大校長遴選結果，台大臨時校務會議昨針對校長人事案做出「要求教育部盡速發聘」的決議。前副總統呂秀蓮與前行政院長張善政也分別發表聲明，兩人並提出「不是挺管、是挺法治」共同建言。然而，促成張、呂兩人齊發聲明的人是世新大學資管系副教授吳統雄。

呂秀蓮、張善政同步發聲明 籲教部依法聘任管中閔

教育部上月底退回台大校長當選人管中閔聘任案，台大昨舉辦第二次臨時校務會議，農經系教授官俊榮、心理系教授徐永豐提修正案建議應依憲法及大學法保障大學自治之精神、捍衛該校權益，且教育部應儘速發聘。該提案以76票贊成、43票反對、3票空白、2票廢票獲得通過。

對此，前副總統呂秀蓮、前行政院長張善政也分別發表聲明，兩人並提出「不是挺管、是挺法治」共同建言，認同昨天台大校務會決議，認為教育部應盡速發聘「遴選委員會選出之校長當選人」為校長。兩人強調，他們兩人所支持的並非「管中閔」而是支持「法治」。

外界對於張善政和呂秀蓮兩人一起發表聲明感到意外。然而，張善政的聲明中指出，「近日有機會透過友人與呂秀蓮前副總統討論此事，得知具有法律學位的她對此事看法傾向『在法律上，不應拔管』」。呂秀蓮5月4日在臉書曾發文提及，在世新大學吳統雄教授的安排下她與張善政前院長針對台灣的國際空間、兩岸關係、國內政治、政府治理與台北市政等議題進行廣泛的意見交流。她認為舉辦這樣的活動，不僅可以打破藍綠政治的藩籬，更可聆聽不同群體的想法

據《蘋果日報》報導，呂辦證實，張善政聲明中的這位友人就是吳統雄。

(中時電子報)

呂秀蓮、張善政同步發聲明 籲教部依法聘任管中閔
「不挺管、只挺法治！」呂秀蓮聲明全文看這裡
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