心都融化了！ 中市福星公園冰淇淋溜滑梯成小孩新樂園

台中市西屯區福星公園新增的磨石子溜滑梯，拿掉塑膠彈性地墊，改為天然材質鋪面「沙坑」，讓沙坑和溜滑梯遊具連結，成為遊戲的一部分。（盧金足翻攝）

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粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，運用餅皮錐形的斜角設計為溜滑梯道，造型可愛吸睛，成為小朋友最愛。（盧金足翻攝）

台中市西屯區福星公園使用20多年，老舊的兒童遊具大變身，粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，運用餅皮錐形的斜角設計為溜滑梯道，造型可愛吸睛，小朋友溜滑梯，還可以一在玩 沙，讓家長安心的公園，也成為小朋友的新樂園。

福星公園最大亮點就是將兒童遊戲場塑膠兒童遊具移除，改建4、5年級生兒時回憶的磨石子溜滑梯及沙坑，以粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，巧妙運用餅皮錐形的斜角設計為溜滑梯道，溜滑梯斜度約22度，滑道長度約545公分。滑梯底部為柔軟沙坑，沙坑面積約250平方公尺，作為滑梯緩衝區。

為維護小朋友安全，台中市政府建設局進行兒童遊戲設施改善工程，調整公園內串聯動線、寬度設計符合使用；改善外部人行道無障礙斜坡道及位置，打造更友善的休憩環境，日前開放使用後大受好評。

尤其粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，運用餅皮錐形的斜角設計為溜滑梯道，造型可愛吸睛，成為小朋友最愛，家長也紛紛表示肯定。

建設局長黃玉霖表示，西屯區福星公園總面積約1.87公頃，使用已20多年，去年11月底進行改善，包括拆除部分步道、鋪面及老舊兒童遊具、現有老舊設施一併移除；另外，將大樹下視線死角以及違法聚賭場廢除，新增高齡體建設施，並保留大片草地，讓孩童有充足的運動空間。

黃玉霖指出，改善後的福星公園甜筒冰淇淋溜滑梯、盪鞦韆，包括鞦韆使用區域淨空範圍、安全距離量測，溜滑梯前方無相關設施物等，都依據兒童安全手冊中的兒童遊戲場安全距離及相關規範設置。

新增的磨石子溜滑梯，拿掉塑膠彈性地墊，改為天然材質鋪面「沙坑」，讓沙坑和溜滑梯遊具連結，成為遊戲的一部分，跟周遭環境融合在一起，動線空間經過規畫後，讓孩子們可充分跑跳，更能從遊戲過程中獲得更多的體驗。

(中時 )

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