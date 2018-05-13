緬邊境爆發衝突 一枚疑似火箭彈落入雲南爆炸

2018年05月13日 11:22 中時電子報 喻華德

據大陸《人民日報》海外網12日報導，據中國大陸雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市委宣傳部發布消息表示，12日淩晨6時45分左右，德宏州瑞麗市相鄰的緬甸木姐地區發生武裝衝突，導致邊境民眾進入中國大陸境內、流彈打入大陸境內。

大陸瑞麗市與緬甸木姐市的位置圖。（圖/擷取自Google Map)

有一枚疑似火箭彈落入大陸境內200多公尺並且爆炸，並未造成人員傷亡。瑞麗市第一時間啟動《邊境維穩應急處置工作預案》，確保邊境和公民生命財產安全，積極妥善做好入境躲避戰爭的邊境民眾的安置工作，加強登記及審查，防止非法滲透。截止目前為止，中國大陸沒有人員傷亡報告。相關工作正按部就班展開。

請瑞麗市市民近期不要到邊境線從事生產活動，不要隨意出境，確有特殊情況需出境的，要嚴格遵守《中華人民共和國出入境管理法》嚴禁從便道私自出入境，凡進出邊境沿線的人員和車輛須主動接收查驗和檢查，對違反規定的大陸公安機關將依法採取相應措施。

鑒於，緬甸木姐衝突屬於局部衝突，衝突雙方時有零星交火，請市民做到不信謠言、不傳謠言，不隨意轉發短片，以大陸官方發佈資訊為準。

據維基百科資訊，瑞麗市因傣族風情和瑞麗江的風景聞名而旅遊發達。同時瑞麗也是東南亞重要的珠寶集散地，為中國大陸的四大珠寶市場之一。

(中時電子報)