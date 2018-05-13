江啟臣市場送康乃馨 邀婆婆媽媽按摩喝咖啡

今天是母親節，立委江啟臣與夫人劉姿伶，一早在豐原第一市場發送康乃馨。（陳淑娥攝）

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今天是母親節，立委江啟臣（中排左三）、市議員張瀞分（中排左二）、陳本添（中排左五）邀媽媽們在買菜之餘，別忘享受按摩紓壓一下。（陳淑娥攝）

今天是一年一度的母親節，立委江啟臣與市議員張瀞分、陳本添，一早在豐原第一市場發送康乃馨，也邀請婆婆媽媽趁著買菜時，能夠停下腳步小憩，享受免費按摩及喝咖啡，慰勞一年來的辛勞。

江啟臣表示，今年連續第6年辦理幫媽媽按摩活動，平常她們很辛苦，頂多都是按摩椅在幫忙按摩，連母親節都還要上市場採買食材，希望在辛苦之餘，可以稍微小憩，走進來享受一下視障協會的真人按摩，還有蕙心中醫幫忙量血壓及把脈，全方位一起關心媽媽的健康。

「母親節快樂！」一大早市場已山人海，到處可見婆婆媽媽提著菜籃的身影，江啟臣、張瀞分、陳本添及市長參選人盧秀燕服務處人員，現身在擁擠的市場裡，熱情的發送民眾康乃馨，還有阿嬤主動上前索取、有小朋友拿到後開心送給媽媽，500束康乃馨一下子就送光，現場互動十分熱絡。

今年特地有「咖啡獵人」國際咖啡師陳俊麟現場手沖咖啡，現場飄散濃郁的咖啡香，許多民眾聞香而來，江啟臣也與夫人劉姿伶親自煮咖啡請婆婆媽媽享用。同時，今年也依循往例，請國稅局提供所得稅試算服務，讓媽媽們不用再為報稅傷透腦筋。

(中時 )

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