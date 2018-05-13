台中鐵路高架化前後站通了！大智路後天一階段打通

2018年05月13日 11:06 中時 盧金足

台中市鐵路高架化後，市府展開台中前後站串聯，大智路將於5月15日一階段打通。（盧金足翻攝）

台中市政府建設局分兩階段推動攸關台中火車站前後站串聯的大智路延伸打通工程，第一階段新民街打通至新站前道路側，將於5月15日完工；第二階段必須配合大智慧大樓徵收才能打通至復興路，用地徵收計畫書已於5月4日報請內政部審議，若徵收程序順利，今年11月可公告徵收，年底核發補償費給所有權人，後續打通工程即可加速進行。

建設局長黃玉霖表示，台中鐵路高架化後，預計今年底再增五個新站通車，鐵路兩側交通串聯也愈形重要，台中鐵路高架化後，台中火車站前後站交通串連須以整體、長遠角度規畫。

建設局已完成東區信義街打通工程，大智路打通工程也積極進行中，即將於5月15日完工的大智路新民街側(長50公尺、寬20至24公尺)的第一階段工程，將配合鐵路改建工程局工程，開放銜接鐵路高架站出入口的人行及車行動線；第二階段打通至復興路，徵收作業也加速辦理中。

黃玉霖強調，包括在第二階段範圍內的大智慧大樓(地上12層、地下2層)的拆除標工程，先行規劃設計完成，正簽辦相關決標程序，若期程進行順利，將促進「台中大車站計畫」提早完成。

市府指出，內政部都市計畫委員會已同意以直通方式新闢大智路連通前後站，市府也早在2015年7月發布實施，2015、2016兩年度舉行三次公聽會，與預定徵收標的大智慧大樓所有權人充分溝通並聽取意見；為維護所有權人財產權益，市府也取得三家不動產估價師查估成果擇優補償。

對於大智慧大樓徵收計劃，建設局2017年8月3日召開協議價購會議，並依照內政部要求查明補正；今年3月28日提交台中市地價評議委員會評定市價。目前正由市府地政局審查中，審查通過後將送請內政部審查。若徵收程序順利，預訂今年11月徵收公告，年底核發徵收補償費給所有權人，後續打通工程即可加速進行。

(中時 )