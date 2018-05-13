NBA》「我爸爸是護士」蓋索力挺女性總教練

馬刺助理教練貝琪哈蒙。(美聯社)

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中時電子報

公鹿隊將在季外面試新的總教練人選，其中包括馬刺隊女性助教貝琪哈蒙(Becky Hammon)，儘管她中選的機率不高，但是NBA距離史上首位女性總教練可以說愈來愈近了。

馬刺前鋒保羅蓋索(Pau Gasol)對此振奮不已，他在《球員論壇》寫了一大篇公開信，希望這一天早點到來。

蓋索表示：「我的爸爸是護士，我的媽媽是醫生。在我小時候，大家總是記錯，以為我爸爸是醫生、媽媽是護士。事實是我的媽媽擔任著更傑出的職業，我從不會稱她『女醫生』，因為她就是個醫生。」

騎士隊詹姆斯(LeBron James)之前也公開力挺女性擔任總教練，聯盟的球員也早就習慣女性裁判了。

然而公鹿隊當地媒體《密爾瓦基先鋒報》卻指出「時機尚未成熟」。貝琪哈蒙如果當上公鹿總教練，肯定會成為超級媒體寵兒，網路每天都會寫滿她的新聞，關注公鹿的每場比賽，因為她是首位女性總教練。

對公鹿隊而言，他們有比宣揚女男平權更重要的任務，因為他們只要再補進1位球星，就能成為東區的有力競爭者。職籃女將出身的貝琪哈蒙經歷顯赫，但經歷不等於能力，這時候該拿公鹿隊的戰績去冒險嗎？

蓋索說：「我不想爭論貝琪哈蒙的能力，我不會說她比男性教練更強或更差。我就是一句話：她擁有在NBA執教的能力。」

蓋索說：「有人以為女性總教練會在更衣室有些尷尬，其實沒那回事。總教練都有私人空間，你該不會以為男性總教練會在球員面前洗澡換衣服吧。我深刻期許NBA要成為職場的先驅，而不只是體壇的先驅。」

(中時電子報)

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