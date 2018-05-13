《全球星期人物》互當墊腳石？拿準王妃當搖錢樹 遭梅根狠甩前夫伊格森

2018年05月13日 11:10 中時電子報 蔡萱

梅根如今即將成為哈利王子的妻子。(圖/美聯社)

英國哈利王子即將要在下周和美國演員女友梅根結為連理，然而這卻不是準王妃梅根第一次走上紅毯。身為電影製作人伊格森就是上一個和她在紅毯盡頭交換誓言的對象，不少人認為他被梅根當作墊腳石，梅根就是透過他的人脈在好來塢闖出名聲，而且在成名後，還毫無預警的將他甩掉。不過離婚之後的伊格森似乎也不是省油的燈，近期也傳出他以與梅根結婚的經歷為靈感，來寫一部和「嫁到皇室裡的前妻」搶小孩監護權的劇本。

隨著梅根要嫁進世界最著名的王室之一的英國王室後，身為梅根前夫的伊格森（Trevor Engelson）也成為外界熱搜的對象。而他與梅跟的這一段短暫的婚姻，也被硬生生被扯出來做比較。不少人認為梅根都藉著伊格森的人脈在影劇界闖出名聲後，就以迅雷不及掩耳速把他甩掉，甚至連婚戒都是在毫無預警下直接郵寄還給伊格森。

現年41歲的伊格森在紐約長島出生，年輕時就一頭栽進電影產業從製片助理做起的他，如今已經是好萊塢小有名氣的電影製作人，也2001年創立地下電影製作公司（Underground Films），作為該公司的老闆，他也負責管理旗下演員、編劇、經紀人等。

伊格森在2007年到2010年間製作過由羅賓威廉斯（Robin Williams）所主演的《結婚糾察隊》（License to Wed）、由珊卓布拉克（Sandra Bullock）主演的《求愛女王》（All About Steve），其最近期、有名的作品是由羅伯派丁森（Robert Pattinson）主演的感人愛情片《記得我》（Remember Me），當時作為伊格森女友的梅根也在這部電影中飾演一個小角色。

梅根就是在這段期間與伊格森相遇，當時年僅23歲的她，只是個剛從名校西北大學畢業想到好萊塢闖盪的年輕女孩，擔任一些小角色及模特兒，演藝事業還沒起步。兩人也在雙方交往6年後決定在2010年訂婚。

就在此時梅根也接到了讓她演藝事業起飛的電視劇《無照律師》（Suits），做為該劇常規演員的她在劇中飾演一名律師助理，並在劇集於2018年播出第7季結局時與男主角結婚。

不過戲外的梅根早在劇集開始之初就和伊格森結完婚了，她的第一次的婚禮不同於這次結婚將成為全球矚目的焦點般，她與伊格森決定在牙買加歐丘里歐（Ocho Rios）的海灘上舉行婚禮，兩人在100多名的賓客見證下，舉行了簡單的波希米亞式婚禮，儀式過程只有12分鐘，但婚禮狂歡派對則是持續了4天。

然而這段婚姻卻僅維持了2年就觸礁，當時梅根都在加拿大多倫多全力拍攝《無照律師》，和遠在洛杉磯的伊格森分隔兩地，這段搭機需花5小時的距離讓兩人聚少離多，再加上梅根同父異母的哥哥小湯瑪斯（Thomas Markle Jr.）稱兩人是因「好萊塢的壓力」，所以在2013年8月以「無法調和的分歧」的理由離婚。

對此英國王室傳記作家莫頓（Andrew Morton），就在他的作品《梅根：好萊塢公主》（Meghan: A Hollywood Princess）中表示，伊格森從非常珍惜梅根到最後覺得自己就像是「黏在她鞋底的東西」一樣。而且不管梅根自己相信與否，這是個她曾經表示無法想像與之分開的男人。最終梅根也在毫無預警的情況下，將婚戒郵寄還給伊格森，並且開始兩人的離婚手續。

曾經是梅根閨密的普理迪（Ninaki Priddy）也曾對外表示，梅根在接拍《無照律師》後，性格大變，她也因為看不下去梅根對待伊格森的方式，所以再也沒有跟梅根繼續聯絡。

隨著梅根成為美國、英國家喻戶曉的女演員、王子新歡，梅根的家人也不斷對外發聲，梅根的舅舅稱她從小跟著在好萊塢擔任燈光師的父親湯瑪士在片場，讓她有了要當作演員的夢想。長大以後梅根更是有了瘋狂想要成名的欲望，這個欲望彷彿就在她的骨隨中，而要是沒有她第一任丈夫伊格森以拉攏人脈等方式支持她，梅根根本不可能從「加州的可愛鄰家女孩變成明星」。

伊格森在離婚後曾與《海灘遊俠》性感女星麥金尼交往。(圖/facebook@tengelson)

Did someone say earth day 🌴 charlottemckinney（@charlottemckinney）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 22 日 下午 4:11 張貼

不過對此伊格森本人似乎不想對外評論，他在梅根哈利結婚消息傳出後，被問及對將成王妃的前妻發表評論時，他只笑而不答，拒絕對此發表評論。伊格森似乎也早已放下這段5年前的婚姻。他在離婚後，先是傳出與演出電影《海灘遊俠》的24歲性感模特兒、演員麥金妮（Charlotte McKinney）交往，目前傳出他的新歡是美女營養師庫蘭（Tracey Kurland）。

儘管不同於梅根的家人，伊格森不願對前妻惡言相向，但伊格森也傳出了想拿梅根當作搖錢樹，他如今正在製作的一部新影集，是要以他與梅根的婚姻作為靈感，講述一名離婚美國母親在嫁入英國王室後，前夫要與其爭奪小孩扶養權的故事。任何人都看得出來這個故事與梅根即將嫁給哈利王子的真實人生，有太多雷同之處。

據美國媒體爆料，目前這部新影集目前還沒有正式名稱，和伊格森討論過這部新劇集的另一名製片法拉（Dan Farrah）也表示，這是伊格森在為倘若他和梅根有了孩子的話，如今會是什麼情況作設想。而且這部劇已經由福斯廣播公司（Fox）在去年9月允諾拍攝，並且將由知名劇集《摩登家庭》（Modern Family）的執行製作協助製成單鏡喜劇，期望在大西洋兩岸引發高度關注。

(中時電子報)