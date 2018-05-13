泰勞酒駕加無照被逮 老闆可罰75萬

泰國籍外勞阿良酒駕又無照，送貨時被警方攔下送辦。（徐養齡翻攝）

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泰國籍外勞阿良（右）酒駕又無照，送貨時被警方攔下送辦。（徐養齡翻攝）
阿良開的小貨車木棧板沒綁好，被警方攔下查出無照又酒駕。（徐養齡翻攝）

新竹縣1名49歲泰國籍男子阿良，11日下午開老闆的小貨車外出送貨，途中被警方攔查，發現他無照又酒駕，一口氣吃下總值逾10萬元罰單，若審理期間拘留期限到期，難保不會面臨被遣返的命運。

警方調查，阿良是合法外勞，2年前來台當粗工，11日中午在工地午餐時喝了酒，隨即開老闆的小貨車外出送木棧板，不料因板子沒綁好劇烈搖晃，被巡邏警方在興隆路與博愛路口攔下。

阿良下車受檢時，渾身散發出濃厚酒氣，又拿不出國際駕照，警方測出他酒測值高達1.02毫克，他也坦承喝酒，訊後被依公共危險罪移送偵辦，另外附加6000到1萬2000元的無照駕駛紅單，酒醒後得知要遭重罰，嚇得不知所措。

警方指出，外國人在台開車上路，一樣需要合法駕照（如國際駕照），無照者一律開罰，儘管阿良是受雇主之命，開公家車外出送貨也不例外，此案也凸顯出雇主恣意指使員工，讓當粗工的外勞還要兼任司機，可依違反《就業服務法》開罰15到75萬元。

法界人士指出，外籍勞工來台居留時間一般為3年，阿良來台2年多仍屬合法滯留期，然而，一經檢方起訴進入審理階段，此時若居留到期，將不符申請延長居留身分，服刑後很有可能直接面臨遣返。

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(中時 )

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