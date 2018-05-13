又說謊？公款買菜送家鄉 吳音寧和北農說法兜不攏

2018年05月13日 12:10 中時 陳燕珩

北農總經理吳音寧日前送近7000公斤賣不出去的蔬果給家鄉團體，被質疑是假公濟私，事後吳發文澄清，當天有通知市場處、農糧署，因時間緊迫才緊急徵詢彰化團體。不過經調查北農人員卻坦承，沒有事先通知，議員王欣儀、汪志冰也發現，北農贈送與團體實際拿到的貨量不符，可見吳說謊成性，要求市府送檢調調查。

王欣儀指出，吳音寧2月27日動用總經理室業務費，買下9.12公噸蔬菜送給10個社福團體，其中近7公噸送往吳的表哥黃盛祿擔任鄉長的彰化溪州，分給只有126戶的水尾社區發展協會，和僅100人共餐的大庄老人食堂。

吳事後發文澄清，當時有透過市場處和農糧署發布消息，通知各社福團體來領菜，但雙北來領取團體有限，才緊急徵詢彰化團體的需求，並請熱心再運的貨運回頭車載送。

不過，市場處5月11日偕同政風處調查，北農人員卻坦承，並未事前通知市場處和農糧署，且大庄社區發展協會理事長受訪也說，沒有事先接到徵詢，是菜突然送去才知道。

王欣儀指出，根據北農提供市場處的資料顯示，用公款購買的9.12噸蔬菜分為481箱，其中150箱送往大庄、200箱送往水尾，但受贈2團體受訪均說，收到的菜只有20到30箱，加總約2000公斤。王欣儀質疑，剩下5000公斤流去哪裡？吳音寧的說法前後完全兜不攏，不斷說謊隱匿，應該下台負責。

汪志冰也說，吳音寧說了一個謊，要用很多謊來圓，但圓謊技巧未免太爛，吳大費周章、捨近求遠，用公費買菜運去產地彰化，就是因為黃盛祿已登記參選議員，講得好聽是公益服務，根本是拿來替表哥做人情，這當中有無賄選疑慮，應交由檢調更深入調查。

市場處長許玄謀則說，當天北農只有徵詢是否可用購貯基金支應，沒有就其他部分詢問。上周查核數量，北農只提供贈與10單位的表格，但沒有單據跟領據，要求他們提出證明，才事後開一張「公關請示單」，這部分市場處會直接向10單位查證，預計下周前調查完。

至於，若最終發現北農贈送數量確實謊報，是否會移送檢調？許玄謀說，這部分是屬於公司治理範圍，會跟政風單位研議是否達到移送層級，5月18日北農董事會中，也會提出來討論。

(中時 )