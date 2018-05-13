癱瘓子成「軍師」警方破獲父子販毒集團

警方在販毒集團成員身上搜索，查獲許多贓證物。（胡欣男翻攝）

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陳姓男子曾因毒品案被警方查緝，逃跑時摔得半身不遂，迄今仍持續指揮販毒集團，還讓父親替他押送毒品，父子均被逮捕。（胡欣男翻攝）
北市警南港分局偵查隊長陳偉仁說明案情。（胡欣男翻攝）

曾是製毒師傅的陳姓男子，2013年遭警方查緝時，情急跳樓導致半身癱瘓不遂，仍持續從事販毒勾當，平日坐陣租屋處擔任集團「軍師」，指揮父親與手下至南部運毒北上，批發給小盤商藥頭獲利。北市警南港分局等專案小組日前破獲該販毒集團，陳父供稱，因兒子半身不遂，怕毒品交易遭黑吃黑，才會「撩落去」幫兒子賣毒，訊後均遭毒品罪嫌送辦，並持續向上溯源擴大偵辦。

警方調查，陳姓男子5年前遭警方查緝，自大樓跳下，致脊椎受傷半身不遂，出院仍惡性不改持續販毒為生，並與同為毒犯的父親重操舊業共同販賣毒品，吸收李某、何姓男子2人為集團旗下成員，擔任運毒「交通」工作。

南港警分局接獲情資，陳姓主嫌因行動不便，平日在租屋處以通訊軟體聯繫接洽買家，以「軍師」自詡，運籌帷幄，談妥交易後即搖控旗下成員外出交易，陳父為防黑吃黑，則負責毒品押貨工作，率旗下成員搭高鐵南下至高雄、屏東等地區，選購大批海洛因及安非他命毒品北上囤積，再將毒品加工分裝後轉售北部地區下游毒犯圖利。

南港警方組成專案小組，經連月來蒐證偵查，日前見時機成熟持搜索票及拘票，兵分多路同步查獲該販毒集團犯嫌陳姓父子等4名嫌犯，另查獲7名下游藥腳到案，起獲海洛因1.19公克、安非他命31包共614公克、吸食器6組、電子磅秤、販毒手機及販毒贓款新台幣130萬元等贓證物，訊後依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

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(中時 )

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