逢甲出租客公寓頂樓自焚 女友痛哭

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中時電子報
吳佩珊

逢甲商圈驚傳自焚！昨天下午5點逢甲商圈公寓樓頂，驚傳自焚案。一名逢甲商圈套房劉姓出租客在出租的套放大樓六樓頂樓自焚，由於周圍與身上並沒有遺留資料證件，第一時間無法確認身分，經警方查證後證實是住在同棟公寓的劉姓房客，同居女友表示自焚時兩人僅分開5小時，就發生憾事，不敢相信。

昨天下午五點逢甲商圈內的一棟出租公寓頂樓冒出濃煙，對面住戶看見後報警，警消抵達後在六樓樓頂發現一名男姓自焚者，並立即用滅火器撲滅殘火，但自焚者已經全身焦黑死亡。

由於該棟公寓是位處在逢甲商圈出租公寓，光租客就有70多位，房東有4名，且老舊公寓的門禁管制較鬆散，因此案發時無法確定死者是否就是該棟住戶，或是外人侵入公寓獨上頂樓自焚。

警方在找到房東後清查租戶，發現是居住在同棟公寓的劉姓男子，男子與女友同住在公寓，女友表示劉姓男子，44歲為公司職員，是同棟公寓的租客，雖有憂鬱及躁鬱症病史，但長期服藥病情穩定。今天早上還曾短暫交談，男友曾表示最近心情低落但未透露原因，下午卻發生憾事，女友不能接受。

警方也通知劉姓男子胞兄前往認屍，警方也報請檢方相驗釐清死因。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

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