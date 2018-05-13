《翻爆旺美食》超邪惡國民點心 雞排咬一口就停不下來

超邪惡國民點心 雞排咬一口就停不下來

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中時電子報
綜合報導

◎基隆艋舺雞排 連議長都喊讚

台灣素以小吃美食著稱，雞排更稱得上是具代表性的國民小吃，而藝人NONO所開的「艋舺雞排」，由於深受饕客喜愛，繼而發展成連鎖店，位在基隆廟口的分店也是生意好得不像話，讓基隆市議長宋瑋莉與出身基隆的藝人許效舜，都是這間店的主顧，金黃色的外皮搭配鮮嫩多汁的雞肉，令人一口接著一口，欲罷不能。

◎雞排比臉大 想吃就來九兩

「九兩雞排」創始店位於新北市板橋區文化路一段巷內，老闆自豪的說：「店名叫九兩，雞排當然也要九兩（約337.5公克）才行，才能讓客人吃得盡興」，店員夾起剛炸好的雞排，不只把臉遮住，連下巴跟脖子也看不見了，記者實地測量竟有23公分長，一口咬下，外酥內軟、肉汁四溢，果真是好看又好吃。

◎熊厚呷炸雞排 鮮嫩好滋味

一塊雞排、一杯手搖飲，是最簡單又平價的台灣美味組合，也是台灣最具代表性的小吃之一，在不管是出國登機前，還是回國第一餐，肯定要先來回味一下這些街頭國民美食，在桃機第一航廈的熊厚呷的雞排，讓旅客出國前，先來一塊解解饞。

◎雞排靠按摩 雞胸肉咬出汁

雞排是國民美食，全台賣雞排業者豈止千家，但位於逢甲商圈慶和街這家「碳烤按摩雞排」全店只賣兩種雞排，卻天天大排長龍；大型看板上，更是標榜「全台首創不裹粉」，經繁複工序按摩過的雞排，先炸後烤，吃起來雞肉香甜彈Q多汁，難怪「巷仔內」都推薦這1家。

◎雞肉厚實Q彈 一咬就爆汁

嘉義縣朴子配天宮前的阿欽雞排，是不少在地人及進香客首選的國民點心。老闆阿欽堅持選用當日電宰雞胸肉，新鮮醃漬8小時，再包裹上玉米粉漿，放入滾燙油鍋中，立刻滋滋作響，熟透後撈起，外皮炸得金黃酥脆，雞肉仍保有溼潤口感，讓人一口接一口，無法抗拒。

◎雞排不裹粉 獨家秘方超搶手

不同於一般尋常見的裹粉炸雞排，澎湖一中奇雞的招牌蜜酥雞排，香甜酥脆的外皮搭配著多汁鮮嫩的肉質，不僅口感獨特，更有飽足感，一下子就抓住了饕客們的味蕾。

(中時電子報)

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