美媒：中國大陸近年造艦量驚人 比肩老牌海上大國

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中國大陸海軍4月舉行海上大閱兵，讓外界瞭解到大陸海軍近幾年所取得的巨大進步。大陸參考消息網引述外媒報導稱，最近公佈的一份評估報告顯示，以艦艇總噸位計算，過去4年間，中國建造的海軍艦艇的總量與全球許多老牌海上大國的規模一樣。近兩年的軍艦產量更大幅領先美國。

大陸參考消息網引述美媒報導指出，2018年4月中國海軍舉行海上大閱兵，展示了中國艦隊現在的作戰能力。這一大閱兵讓人瞭解了中國海軍近幾年所取得的巨大進步。

報導稱，在20世紀的最後十年和本世紀的頭十年，中國大陸海軍的造船廠建造了大量艦艇，這些艦艇較早期艦艇有了很多改進。然而，最近的建造選定在了少數幾個型號上，但產量巨大。自2012年以來，新型052D型飛彈驅逐艦已下水13艘，其他類型的軍艦也是同樣的情況。

自2014年以來，中國大陸增加的潛艇、軍艦、兩棲艦艇和輔助艦艇的數量比目前正在服役的德國、印度、西班牙、英國的海軍艦艇加起來還要多。不過，日本和英國在2014-2018年期間的噸位略高。

報導指出，在自2014年以來建造的單型艦艇中，最普遍的是056型巡邏艦，2014年以來已下水28艘，目前該艦共有46艘。這些艦艇的建造速度比自冷戰以來的任何可比較的艦艇速度都要快。

值得一提的是，比較一下最近中美的軍艦產量，結果令人震驚。2012-2014年，美國在總噸位上領先，其中包括10萬噸的福特級航空母艦，但到了2015年-2017年，中國大幅領先，並建成了自己的航空母艦。

(中時 )

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