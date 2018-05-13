NBA》從隊友變敵人 杜蘭特讚哈登無可取代

儘管兩人將於西區冠軍賽交手，杜蘭特仍然稱讚哈登無可取代。(美聯社)

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中時電子報

即將在西區冠軍賽遭遇前雷霆隊友「大鬍子」哈登的杜蘭特，13日接受《舊金山紀事報》訪問表示，他到現在仍很懷念效力雷霆期間，跟哈登、韋斯布魯克一起待在偏遠訓練館苦練時光，他更稱讚哈登在球隊的地位無可取代。

當時雷霆的訓練館座落在距離奧克拉荷馬市北方約1個半小時車程，場館周圍都是油井與雜草，卻是杜蘭特與哈登、韋斯布魯克一起揮灑汗水的地方，「我們3人當年每晚都泡在那邊，就是不停練球，那種打球感覺很純粹。」

可惜這種場景沒維持太久，在2012年夏天，杜蘭特陪著雷霆老闆克雷班奈特觀看大學美式足球賽，卻收到雷霆副總管威佛傳來的簡訊，告知雷霆把哈登交易到火箭了，當場讓杜蘭特完全傻眼，也不敢相信3人從此宣告解體。

「當哈登被交易後的4到5年，你才會注意到這筆交易帶來的影響，接著會開始想，天啊！我們真的失去這傢伙了，」杜蘭特說，「後來每年我們都想辦法填補他的空缺，卻始終無法如願，無論找誰，都無法取代他的地位。」

如今6年過去了，雷霆僅剩韋斯布魯克，改披勇士戰袍的杜蘭特，將跟哈登領軍的火箭爭搶總冠軍賽門票，杜蘭特說：「回想我們一起度過日子，我心存感激，我們只是想要證明自己的年輕人，跟哈登度過時光真是樂趣無窮。」

(中時電子報)

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