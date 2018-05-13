母親節快樂！台中議員黃馨慧菜市場分送康乃馨超人氣

台中市議員黃馨慧（左）身兼民代與母親兩種角色，聊起媽媽經互動溫馨。（盧金足翻攝）

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「母親節快樂！」台中市議員黃馨慧（右）以康乃馨向辛苦的母親賀節。（盧金足翻攝）
台中市議員黃馨慧（右二）今天到西屯菜市場分送康乃馨，500支康乃馨超搶手，展現超人氣。（盧金足翻攝）

「母親節快樂！」台中市議員黃馨慧13日上午到西屯菜市場，與志工分送500支康乃馨給菜市場攤商與婆婆媽媽們賀節，有民眾開心分享水果、地方小吃，為歡喜慶祝母親節增加更多溫馨人情味。

黃馨慧身兼民代與母親兩種角色，深刻體會媽媽們為照顧呵護一家人，今天特地一大早，與志工準備500支康乃馨，在西屯菜市場與很多媽媽們互相賀節。

「媽媽、我愛您！」黃馨慧說，母親是家庭的支柱，為家人奉獻一生的青春歲月，任勞任怨、不求回報，在母親節這一天，家人為母親賀節，不管是送禮物或吃大餐，都讓媽媽很欣慰，也有不少在外地工作的遊子堅守崗位，選擇用電話傳達感謝情意，不因時間和距離，愛媽媽的心意永遠滿點。

參與分送康乃馨的志工說，與黃馨慧到市場與大家一起過節、感染溫馨氣氛很開心，她的小孩昨天從台北回來慶祝，平日雖然工作、家庭兩頭忙碌，再辛苦都很值得。

「送花的手有餘香！」黃馨慧與志工一行人穿梭在市場，向辛苦打拚的攤商與採買民眾賀節分送康乃馨，許多收到花的婆婆媽媽們、臉上洋溢幸福的笑容。

很多民眾看到黃馨慧在菜市場送康乃馨，紛紛拿出手機合照，力讚她擔任民代賣力為選民服務，是女性之光，也有熱情支持者將採買的水果、烤地瓜及糖果，抓一把塞在黃馨慧手中，也祝賀她媽媽節快樂，繼續為民喉舌，爭取地方建設和福利。

(中時 )

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