大陸國產航母正式出海「海試」 陸媒：主要檢驗動力系統穩定性

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傳聞已久的大陸首艘國產航艦13日上午終於駛出大連造船廠碼頭，正式出海進行海上航行測試。大陸中新網報導稱，此次主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。自去年4月26日下水以來，該航艦建造工作按計劃穩步推進，完成了系統設備校正、舾裝施工和相關繫泊測試，具備了出海測試的技術條件。

大陸中新網報導指出，13日上午7時許，大陸第二艘航艦從大連造船廠碼頭啟航，赴相關海域執行海上測試任務。主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性，將首次接受海洋環境的真正考驗，向成為一艘真正的作戰艦艇邁出關鍵一步。

報導稱，大陸首艘國產航艦，也是中國的第二艘航艦，自2013年11月開工，並於2017年4月26日下水，建造工作按計劃穩步推進，完成了系統設備校正、舾裝施工和相關繫泊測試，具備了出海測試的技術條件。

報導引述專家表示，相比遼寧艦，首艘國產航艦從設計到建造，全部由大陸自主完成，並在遼寧艦使用的經驗基礎上進行了多項優化，性能將有全面提升。其研製和建造，標誌著大陸已經掌握了建造中型航艦，以及後續更大型航艦的能力。

報導稱，航艦海試就是海上航行測試，共有兩大階段，第一階段是廠方主導，檢驗內容主要跟航行有關，例如動力系統、導航系統、通信系統、損管系統等；第二階段是軍方測試，主要涉及作戰性能包括武器系統、雷達系統等，有些系統的性能要等到航艦正式服役後才能進一步驗證。

至於首艘大陸國產航艦與大陸遼寧號航艦有何不同，報導稱，主要是兩者功能定位不同，後者首先是航艦科研測試平臺和訓練平臺，主要任務是完成航艦和艦載戰鬥機的大量科研測試任務，進行艦載戰鬥機飛行員的批量選拔和培養訓練；前者則定位為大型載機作戰平臺，是中國海軍航艦綜合作戰力量建設征程的新起點。

(中時 )

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