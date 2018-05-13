女吃燒酒雞慶母親節 酒駕撞車6人傷

2018年05月13日 12:49 中時 柯宗緯

車禍現場杯盤狼藉。（柯宗緯翻攝）

肇事的休旅車車頭嚴重凹陷，幾乎全毀。（柯宗緯翻攝）

高市46歲張姓女子13日凌晨與友人慶祝完母親節，開車從小港出發，行經翠亨南路、台糖花卉中心前一處彎道，與對向33歲楊姓女子駕駛的自小客車發生對撞，2車6人紛紛送醫，其中坐在後座的楊女妹妹傷勢最重，額頭重創凹陷送醫開刀，所幸傷者皆無生命危險。警方對張女進行酒測高達0.79毫克，她辯稱是「吃燒酒雞釀禍」，全案依公共危險罪送辦。

警方調查，張女當晚與友人到小港區慶祝母親節，駕駛白色休旅車，載著女兒及友人，準備開回新興區住家。未料，張女行經翠亨南路台糖花卉中心前的一處彎道，一時恍神撞上對向楊女車輛，兩車車頭凹陷，幾乎全毀，現場遍布零件、油漬。

肇事張女因安全氣囊爆開，打到鼻子流血，雙腳撞到儀表板下方，造成膝蓋輕微受傷。同車女兒頭部輕微受傷、驚嚇，另名友人額頭則受輕傷。另輛車上楊女則是肋骨斷裂、楊女媽媽左手骨折，坐在後座的妹妹傷勢最重，額頭重創凹陷，緊急送醫小港醫院開刀，幸無生命危險。

警方獲報到場時，張女一臉茫然，友人跳出來護駕「她真的很不舒服啦」，張女起初向警方說沒有酒駕，但事後又改口「我沒有喝酒，只有吃燒酒雞」，推測是當中的米酒讓她不勝酒力，才釀起這起嚴重車禍，果不其然酒測值達0.79毫克，另車駕駛楊女酒測值為0，警方訊後將張女依公共危險罪送辦，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

(中時 )