女吃燒酒雞慶母親節 酒駕撞車6人傷

張女（中）辯稱是吃燒酒雞才釀禍，酒測值高達0.79毫克。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
車禍現場杯盤狼藉。（柯宗緯翻攝）
肇事的休旅車車頭嚴重凹陷，幾乎全毀。（柯宗緯翻攝）

高市46歲張姓女子13日凌晨與友人慶祝完母親節，開車從小港出發，行經翠亨南路、台糖花卉中心前一處彎道，與對向33歲楊姓女子駕駛的自小客車發生對撞，2車6人紛紛送醫，其中坐在後座的楊女妹妹傷勢最重，額頭重創凹陷送醫開刀，所幸傷者皆無生命危險。警方對張女進行酒測高達0.79毫克，她辯稱是「吃燒酒雞釀禍」，全案依公共危險罪送辦。

警方調查，張女當晚與友人到小港區慶祝母親節，駕駛白色休旅車，載著女兒及友人，準備開回新興區住家。未料，張女行經翠亨南路台糖花卉中心前的一處彎道，一時恍神撞上對向楊女車輛，兩車車頭凹陷，幾乎全毀，現場遍布零件、油漬。

肇事張女因安全氣囊爆開，打到鼻子流血，雙腳撞到儀表板下方，造成膝蓋輕微受傷。同車女兒頭部輕微受傷、驚嚇，另名友人額頭則受輕傷。另輛車上楊女則是肋骨斷裂、楊女媽媽左手骨折，坐在後座的妹妹傷勢最重，額頭重創凹陷，緊急送醫小港醫院開刀，幸無生命危險。

警方獲報到場時，張女一臉茫然，友人跳出來護駕「她真的很不舒服啦」，張女起初向警方說沒有酒駕，但事後又改口「我沒有喝酒，只有吃燒酒雞」，推測是當中的米酒讓她不勝酒力，才釀起這起嚴重車禍，果不其然酒測值達0.79毫克，另車駕駛楊女酒測值為0，警方訊後將張女依公共危險罪送辦，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

(中時 )

逢甲出租客公寓頂樓自焚 女友痛… 壯碩男越野路跑突暈倒 警消接力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。