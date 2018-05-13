「把雙城論壇當選舉工具」 姚文智批柯P：威脅還是喊話？

姚文智以徒步的方式走出「MOM」字樣，祝賀全天下的媽媽們母親節快樂。(黃世麒攝)

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民進黨是否要繼續禮讓台北市長柯文哲遲未決定，柯昨直言，台灣社會已被不到6%的深藍、深綠綁架。對此，有意參選台北市長的綠委姚文智今反批，不斷說謊的人會拿出代表謊言的數字，繼續誆騙大家，並直言很多人被柯文哲的謊言綁架。談及雙城論壇辦不辦，姚文智則質疑柯的說法反覆，把雙城論壇當作選舉工具，「這是要威脅還是喊話？」

今天適逢母親節，姚文智今掃街活動在中山區舉行，並以徒步行走「MOM」字樣，象徵對全天下媽媽的祝福。不過因為選舉日程接近，媒體仍聚焦在民進黨與柯文哲的競合關係。

台北市府雖強調會舉辦上海雙城論壇，外界原猜測，可能會為了因應今年選舉，拖延到選舉之後才辦，但柯文哲昨說「該辦還是要辦」。

姚文智質疑，為何柯在爭取跟民進黨合作時，就爭取拖延論壇時間；現在看似不禮讓柯了，又說要辦雙城論壇。姚則說，從這就可看出機關算盡，「這是要脅還是喊話」，還是把雙城論壇當作選舉用途？

由於柯稱台灣被6%深藍深綠綁架，姚文智則說，柯沒有中心思想、左右反覆，道歉了又說不舒服才道歉，這些大家都看在眼裡。

由於駐日代表謝長廷日前返台與謝系成員餐敘，外界指出有鼓勵姚文智可「奮力一搏」，姚文智說，謝長廷剛好回台灣，彼此交換選情，謝認為若情勢如此，要把都市的熱情與願景講得更清楚。

姚說，謝長廷以前拿手操盤選舉，知道如果是三足鼎立的情況，民進黨只要團結，勝選的機會非常高。不過他也強調，外界討論很多民調、技術、策略，但到最後會發現「本於初衷、直球對決」，就會取得選民支持。

(中時 )

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