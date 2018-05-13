MLB》普萊斯強勢回歸 紅襪教頭：他不一樣了

2018年05月13日 12:31 中時電子報 蔡銘仁

普萊斯(David Price)因罹患腕隧道症候群(Carpal tunnel syndrome)，高掛免戰牌9天後，在洋基緊逼紅襪戰績之際，他今(13日)復出對藍鳥，繳5.1局失2分好投，除了切球持續犀利，二縫線速球均速達到93.3英里，也高於本季前幾戰先發的均速，展現絕佳狀況，率隊5比2奪勝。

普萊斯美國時間5月3日對遊騎兵3.2局失9分後，就被檢查出罹腕隧道症候群，進到傷兵名單，到今天才重返戰場。普萊斯面對美聯東區第三的藍鳥，前5局威風八面，僅失掉1分，另飆出6次三振；最後他到6下，挨史莫克(Justin Smoak)一記陽春炮，抓到1出局後退場。

復出首戰，普萊斯維持水準，投5.1局被打5安、失2分，另有6K跟3保送，用93球中55顆好球。紅襪總教練柯拉(Alex Cora)表示，今天的普萊斯，各方面看起來很不一樣，尤其球速上的發揮相當顯著，「他十足展現競爭力，這是我們想看到的他。」

除了球速，普萊斯還改變了什麼？大聯盟記者馬錫森(Keegan Matheson)指出，是曲球使用量增加。據《Brooksbaseball》資料顯示，普萊斯先前曲球使用量，約佔配球的2%左右，這場比賽用了10球，用量提升到10%。

普萊斯也說，很少人會在打席的第1球，猜到他會投曲球，真的投出來後，就會影響打者的打擊策略，這是能繳好投的關鍵，「運用這樣的快慢搭配，更容易搶到好球數。」普萊斯退場後，紅襪後援投手輪番守成，僅再讓藍鳥出現2支零星安打，順利守住勝果。

柯拉認為，普萊斯雖沒特別滿意這次先發，但他的球速、變化球的運用等，是他們樂見的好狀況。普萊斯揮別傷勢，斬獲本季第3勝，他說，「隨著投球數越來越多，我的感覺會逐漸加溫，這場比賽帶來不錯的訊息，期待下一場5月17日的先發。」

節制今天賽前，紅襪一直是美聯東區龍頭，不過洋基近況火燙，慢慢拉近跟紅襪的差距，他們今天擊敗運動家後，近21戰贏了18場，與擊敗藍鳥的紅襪，戰績已經相同，並列龍頭；排名第三的藍鳥，已跟這兩隊有6.5場勝差。

(中時電子報)