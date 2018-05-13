議員疑花公帑買殘貨 北農：公益事件變政治操作

2018年05月13日 12:54 中時 吳堂靖

北農總經理吳音寧傳出購買7噸殘貨給家鄉團體，遭質疑是假公濟私，引發外界熱議。議員王欣儀、汪志冰13日舉辦記者會，稱北農贈送的與團體實際拿到的殘貨量不符，認為吳一再說謊，對此北農也發出新聞稿澄清，「對於一個單純社會公益事件，演變成政治操作，深表遺憾」。

針對議員質疑內容，北農發布新聞稿一一澄清，北農為民間公司，相關開支並非公帑；當日進場貨品，若無發生殘貨、報廢、供應人自行載回之情形，即慣稱「全數拍賣完畢」，27日並無發生殘貨、報廢、供應人自行載回之情事，故發布新聞沿用慣稱表示「2/27當日蔬果全數拍賣完畢」。

北農表示，27當日進貨逾3000噸，嚴重供過於求，總經理吳音寧因不忍心農民辛苦栽種蔬菜報廢，故依尾市行情，由總經理使用業務推廣費購入，贈送給社福團體，當天食物銀行也有通知北部社福團體來載，有line截圖證明。

台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫亦證實，當日上午確實透過農委會及該會常務理事方荷生里長通知，協助北農處理剩餘蔬菜，通知北區會員前往載運。本公司使用業務推廣費購入前，也通知市場處表達希望使用購貯基金購入，但市場處回應與購貯計畫執行目的不同，建議用農產公司經費支應。

北農指出，因是贈送給社福團體，固無請開收據，但都有去電各單位，確實收到貨，並列冊在案，送至彰化縣溪州鄉、由大庄村陳元振村長、大庄社區發展協會理事長陳振家共同經營的大庄食堂的蔬菜，由陳元振收貨，陳村長當天沒細點件數，但事後受訪也告知約150箱，因件數眾多，只留2，30件冰存，其餘拿去曬菜乾，日後仍可食用，完全不浪費。

北農表示，有別於過去對殘貨採取銷毀的作法，購買殘貨捐贈社福是新的積極作法，盼能建立制度化流程，相關辦法已送至市場處及購貯委員會。對於一個單純社會公益事件，演變成政治操作，以及對受贈社福團體，無端被牽連，皆深表遺憾。

(中時 )