無預警「拔蔡」！花蓮秀林3年第5任鄉長明天交接

秀林鄉公所社會課長退休的蔡瑞光（中）代理鄉長期間勤跑基層，頗受族人好評。（許家寧翻攝）

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秀林代理鄉長蔡瑞光（右一）經常帶著議員參選人林素美（中）跑行程，傳造成欲連任議員的前鄉長許淑銀不滿。（許家寧翻攝）
蔡瑞光（中）去年風光接任鄉長，就職時感謝縣長提拔仍言猶在耳，日前卻傳遭撤換。（許家寧攝）
秀林鄉前鄉長許淑銀（右）力挺鄉代副主席胡孝民力抗蔡瑞光。（許家寧攝）

前秀林鄉長李春風去年因賄選遭解職，縣府指派蔡瑞光代理鄉長一職，就職時感謝還傅崐萁縣長提拔，就在各界認為已表態連任的蔡有望「無縫接軌」鄉政時，日前卻無預警宣布14日改由前鄉長李繼生接任職務，就職不到9個月，黯然下台，引起諸多揣測，

蔡瑞光為秀林鄉的太魯閣族人，在該鄉公所服務18年，曾任秀林鄉公所村幹事、社會課長等職務，3年前鄉長李春風選後因賄選遭起訴，李趕在當選無效確定前閃辭投入補選，由縣府祕書王國洲暫代職務，蔡退休參加補選，最後以些微之差落敗。

李春風去年8月賄選定讞解職入獄，縣府委派落選的蔡瑞光代理，被解讀屬意讓蔡提前為鄉長選戰「布局」，代理期間，地方支持者拱蔡選鄉長呼聲也極高，日前卻驚傳遭「拔蔡」。蔡則緩頰自己也因參選和公務感到「分身乏術」。不過短短3年多就「耗掉」5人次鄉長，倒也寫下地方自治史罕見紀錄。

縣府低調證實周一將由縣府祕書李繼生辦理交接，外傳蔡因活動時縣長出場樂「出包」引起傅崐萁不悅；地方人士認為應屬無稽，不過蔡對縣府委託台泥廠燃燒廢輪胎意見相左，竟還連署表達反對，導致計畫喊停，加上對鄉內新設土資場態度保守，恐才是撤換主因。

蔡瑞光與鄉代會副主席胡孝民上月底皆表態角逐鄉長寶座，胡有「秀林媽祖婆」前鄉長、現任議員許淑銀力挺，蔡則與欲參選議員的前鄉代林素美組成同盟抗衡，這次雖頓失執政資源，但蔡仍堅持參選，據了解，村鄰長目前還是挺蔡居多，選情預料將更加激烈。

(中時 )

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