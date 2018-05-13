網路社群小編菜英文 觀光局全面檢視官網貼文

2018年05月13日 13:27 中時 王思慧

有部落客反應觀光局委外經營的社群網站英文錯誤百出，觀光局表示已下令檢討社群帳號經營成效。（翻攝社群網站）

有部落客在網站批評，觀光局駐紐約辦事處的推特與instagram帳號「@TripToTaiwan」的貼文不但英文拚錯，照片有誤等狀況；另外，負責歐洲所有的行銷活動的德國法蘭克福辦事處，舉辦的活動沒人參加，宣傳內容不恰當等，文章被轉貼到上述社群網站卻被小編封鎖帳號。觀光局今天表示，已責令紐約辦事處修正管控貼文品質，並全面檢視所有委外廠商宣傳內容，並建立檢核監督機制。

該部落客指稱，在介紹噶瑪蘭威士忌的貼文中，小編多次將威士忌的英文「whisky」錯拼成「wishky」，甚至觀光局舉辦的「時報廣場紐約台北跨洋畫愛心」活動，參加熱度低；而英國辦事處臉書專頁，除帳號沒有認證，貼文按讚數和分享數只有個位數，宣傳效果令人疑竇。

觀光局今天表示，4月18日得知熱心網友貼文反應駐紐約辦事處活動委外廠商撰文及照片引用有誤後，即於當日通知駐紐約辦事處與委辦廠商全面檢視該活動相關社群網路所有貼文，有誤之處立即修正，並責令駐紐約辦事處加強後續貼文品質管控。

至於部落客熱心反映問題被封鎖帳號，觀光局認為駐外單位一時不察且做法非常不妥，已責由駐紐約辦事處4月21日即透過活動社群網頁向該名部落客表達歉意，並即時解除封鎖。

觀光局除對紐約辦事處個案立即檢討改善外，並請各駐外辦事處針對所有委外廠商宣傳內容建立檢核監督機制，已於4月18日通令各駐外辦事處全面檢視駐地社群帳號貼文及注意後續經營管理。對於部分辦事處自營但效益不彰社群帳號，已請辦事處評估並提出後續改善措施，如評估後無效益則應暫時停止經營，待提出更有效措施後再研議恢復，應避免發生設有帳號卻無積極經營狀況發生。

觀光局表示，虛心接受各界指正，也會參考建設性的建議，來精進各種觀光宣傳作為，後續也將持續檢討網路宣傳策略及效益，更歡迎全民一起努力拚觀光。

(中時 )