母親節也是佛誕節 慈濟彰化分會辦浴佛大典

慈濟基金會彰化分會上午在彰化市南郭國小禮堂舉辦盛大的浴佛大典，全場共計2300人參與盛會。（謝瓊雲攝）

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彰化縣長魏明谷（右一起）、彰化市長邱建富和彰化縣消防局長李永福一早也都出席浴佛大典。（謝瓊雲攝）
慈濟基金會1996年將每年母親節定為全球慈濟日，浴佛大典上動員大批身穿藍天白雲的志工師姊。（謝瓊雲攝）
浴佛活動結束後慈濟志工在場外分送平安壽桃和平安麵線。（謝瓊雲攝）

慈濟基金會彰化分會13日在彰化市南郭國小舉行年度的浴佛大典，會場吸引2300多人參加；不少人四代或三代同堂，全家族同時出現參與活動；現場還可見許多新住民朋友，精心打扮、穿上家鄉傳統服飾出席，活動也增添幾分多元文化融合的意味。

母親節、也是佛誕節，慈濟基金會將今天定為「全球慈濟日」。慈濟志工劉桂梅表示，1996年慈濟慶祝30周年慶，並將母親節這天訂定為「全球慈濟日」；2000年起慈濟大力推動「佛誕節、母親節、全球慈濟日」3節合一的全球浴佛大典，共同感念佛恩、父母恩與眾生恩，持續至今年年不間斷。

兩千多名參加者，在慈濟志工引領下，雙手合十、向佛陀三問訊，接花香、供花香、獻湯燭、禮佛足；信眾共許修善、斷惡、度眾生的清淨心願，迴向給社會大眾。

參加者來自社會各個階層，有企業集團董事長、工廠大老闆、高級幹部，也有勞工階級的上班族、家庭主婦、新住民媽媽、親子婦幼；當全場2300多人齊聲合唱「讚佛偈」，歌聲、優雅柔和的樂聲，縈繞迴盪會場，場面溫馨又壯觀，氣氛莊嚴。

浴佛活動結束後，參加者依序離開，慈濟志工們列隊排在會場外發放壽桃和麵線，讓民眾吃平安。

(中時 )

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