母親節也是佛誕節 慈濟彰化分會辦浴佛大典

2018年05月13日 13:31 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷（右一起）、彰化市長邱建富和彰化縣消防局長李永福一早也都出席浴佛大典。（謝瓊雲攝）

慈濟基金會1996年將每年母親節定為全球慈濟日，浴佛大典上動員大批身穿藍天白雲的志工師姊。（謝瓊雲攝）

浴佛活動結束後慈濟志工在場外分送平安壽桃和平安麵線。（謝瓊雲攝）

慈濟基金會彰化分會13日在彰化市南郭國小舉行年度的浴佛大典，會場吸引2300多人參加；不少人四代或三代同堂，全家族同時出現參與活動；現場還可見許多新住民朋友，精心打扮、穿上家鄉傳統服飾出席，活動也增添幾分多元文化融合的意味。

母親節、也是佛誕節，慈濟基金會將今天定為「全球慈濟日」。慈濟志工劉桂梅表示，1996年慈濟慶祝30周年慶，並將母親節這天訂定為「全球慈濟日」；2000年起慈濟大力推動「佛誕節、母親節、全球慈濟日」3節合一的全球浴佛大典，共同感念佛恩、父母恩與眾生恩，持續至今年年不間斷。

兩千多名參加者，在慈濟志工引領下，雙手合十、向佛陀三問訊，接花香、供花香、獻湯燭、禮佛足；信眾共許修善、斷惡、度眾生的清淨心願，迴向給社會大眾。

參加者來自社會各個階層，有企業集團董事長、工廠大老闆、高級幹部，也有勞工階級的上班族、家庭主婦、新住民媽媽、親子婦幼；當全場2300多人齊聲合唱「讚佛偈」，歌聲、優雅柔和的樂聲，縈繞迴盪會場，場面溫馨又壯觀，氣氛莊嚴。

浴佛活動結束後，參加者依序離開，慈濟志工們列隊排在會場外發放壽桃和麵線，讓民眾吃平安。

(中時 )