有夠水！ 豪華3郵輪齊會基隆港

基隆港郵輪旅遊蓬勃發展，盛世公主、處女星、海洋夢幻號（OCEAN DREAM）於昨（12）日齊會基隆港。（張穎齊攝）

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基隆港郵輪旅遊蓬勃發展，盛世公主、處女星、海洋夢幻號（OCEAN DREAM）於昨（12）日齊會基隆港。（基隆港務分公司提供）

基隆港郵輪旅遊蓬勃發展，盛世公主（MAJESTIC PRINCESS）、處女星（SUPERSTAR VIRGO）、海洋夢幻號（OCEAN DREAM）於昨（12）日齊會基隆港，一天內帶來了超過萬名的進出港人次，3艘郵輪接連進港，為基隆港再創壯觀、絢麗的港灣風光。

國外郵輪紛紛進駐基隆港，使得基隆港去年郵輪旅客高達83萬人次，基隆港務分公司表示，此次3艘豪華郵輪中，其中的「海洋夢幻號」是日本有名的和平之船，載著和平、公益的精神揚帆世界各地。

海洋夢幻號除了掛靠的1000多名外籍旅客外，同時有146位旅客自基隆港登輪，一同踏上為期102天的環遊世界旅程，這也是首度由基隆港出發環遊世界的郵輪航程，顯見基隆港郵輪產品型態愈趨多元及成熟，海洋夢幻號下一站將駛往新加坡，繼續其未盡的環遊世界之旅。

基隆港務分公司指出，除了處女星停泊於基隆港西岸，盛世公主與海洋夢幻號皆停泊於東岸，2艘郵輪總長度接近600公尺，為了迎接嬌客們的蒞臨，港務公司在事前與相關單位做了諸多籌畫，讓超過萬名的龐大旅客量得以順利運作，期盼日益完善的硬體設施與細緻的客戶服務，讓越來越多的國際旅客對基隆港印象深刻，留下最美好的精采回憶。

港公司說明，盛世公主重達14萬4216噸、載客量4000人；處女星為7萬5338噸、載客量2500人；海洋夢幻號則為3萬5265噸、載客量1300人，是3艘中最小，載客量最少，票價最高，4人房每人約36萬台幣，可環遊世界102天，停留25個世界知名港口。

基隆港今年共有3天同時有2艘以上的郵輪，其中有4/17(二)盛世公主、處女星；5/12(六)盛世公主、海洋夢幻號、處女星；5/22(二)盛世公主、處女星。掛靠方面同時有2艘郵輪，為5/2(三)歌詩達新浪漫號、處女星；5/17(四)鑽石公主、處女星。

(中時 )

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