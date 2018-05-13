林佳龍親手做蛋糕 為太太及所有媽媽們賀節

2018年05月13日 14:11 中時 盧金足

台中市長林佳龍以愛心做的美味蛋糕，祝所有的媽媽們「母親節快樂！」（盧金足翻攝）

因為從未做過蛋糕，台中市長林佳龍新鮮好奇又充滿期待，「不知做出來會變什麼樣子？」（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍烘焙出母親節愛心蛋糕，自己也露出滿意笑容說，「這是我第一次做蛋糕，雖然做得不是很漂亮，但代表我的心意！」（盧金足翻攝）

做個讓太太「糕」興的母親節禮物！台中市長林佳龍13日在臉書分享第一次做蛋糕的影片，全場都是女生學員，只有他是男生，穿上圍裙做蛋糕有模有樣，特別挑選太太廖婉如喜歡的芋泥為內餡，鋪上奶油、滿滿的水果，最後再插上小卡片，大功告成，他也以愛心做的美味蛋糕，祝所有的媽媽們「母親節快樂！」

「有點小緊張！」林佳龍平常忙於市政，迎接母親節，特別到一家蛋糕店，為人生第一次動手做蛋糕初體驗，他表示，母親節要替「孩子的媽」做個蛋糕，各種蛋糕的名稱創意無限，包進蛋糕裡的心意也無限。

林佳龍選了「青春永駐維他命」的蛋糕口味，笑稱「天然的最好！」但因為從未做過蛋糕，新鮮好奇又充滿期待，「不知做出來會變什麼樣子？」

看完製作過程介紹影片後，林佳龍帶著滿滿的信心開始動手做，他也意外發現，現場只有女生在做蛋糕，自己是唯一的男性，詢問原因。蛋糕老師趣稱「女兒比較貼心啊！」他笑著點頭，旁邊字幕還幽默的打上林佳龍內心話，「還好我有女兒！」

林佳龍在蛋糕廚房內，逐一照步驟做出蛋糕基底，放入烤箱20分鐘後，再陸續加入芋泥，鋪上奶油、滿滿的水果等，雙手拿著獨一無二的母親節蛋糕，自己也露出滿意笑容說，「

這是我第一次做蛋糕，雖然做得不是很漂亮，但代表我的心意！」

網友看完林佳龍烘焙母親節蛋糕的影片，紛紛留言「哇~市長真貼心，好棒的母親節禮物，婉如姊肯定喜歡！」「市長親自做做蛋糕給老婆慶祝母親節，真讓人羨慕，市長是個愛家的好男人」，也稱讚林佳龍是「暖男」，用心做的蛋糕比什麼都珍貴。

(中時 )