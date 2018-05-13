紅豆湯有淚水的鹹味 北市少年隊母親節短片有洋蔥

北市警少年隊母親節短片，呼籲親子多溝通。片中母女因一碗加了淚水的鹹鹹紅豆湯和解。（胡欣男翻攝）

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台北市警局少年隊「少年花露米」臉書粉絲專頁，在13日母親節推出《愛的鹹甜味》宣導影片，希望藉由自拍短片故事，呼籲重視親子溝通時傾聽與同理的重要，同時在這特別的一天感謝全天下母親的辛勞與付出。

北市少年隊指出，該片是由大安少輔組社工、輔導少年與志工共同拍攝剪輯，以家庭中常見的青少年與母親口角為主題，青春期的少女返家，因月事來潮心情不佳，與母親、妹妹賭氣爭吵，煮了一桌好菜的母親雖難過落淚，但仍煮了熱騰騰的紅豆湯給女兒補身子。

片尾，賭氣的少女與母親和解，喝著紅豆湯，笑稱：「這碗紅豆湯鹹鹹的。」暗指母親流淚煮湯的過程，她都看在眼裡，試著與母親溝通，化解親子間的誤會。

少年隊表示，該片點出親子溝通中遇到的障礙與困境，爭吵無法解決問題，破碎的親子關係只會產生更多的遺憾，能改善問題的最佳方法，是彼此更多體諒、關懷與互相理解，同時控制情緒，重新建立良好的溝通互動關係。

少年隊也想以本片感謝並獻給每位為孩子無私付出的偉大母親，祝福全天下辛苦的媽媽們「母親節快樂」!

台北市警少年隊希望藉由「少年花露米」臉書粉絲專頁各類主題文章及影片，以輕鬆活潑的方式，介紹給青少年及家長相關實用資訊，同時增加民眾對青少年及子女教養問題的認識與關心。

少年花露米「愛的鹹甜味」母親節宣導影片連結：https://youtu.be/8Q_qWovEmKY

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