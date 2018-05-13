助就業　基隆擬設第2座身心障礙洗車中心

2018年05月13日 14:26 中時 張穎齊

基隆市目前只有1座身障洗車中心，為了使身障朋友能有更多的就業機會，市府目前正在尋找適合地點，增設第2座身障洗車中心。（翻攝自基隆市身心障礙洗車中心臉書）

身心障礙者謀職不易，為了讓身障朋友有更多工作機會，基隆市議員莊榮欽要求市府社會處，盡速設立全市第2座身心障礙洗車中心；社會處長吳挺鋒對此表示，目前正在尋找適當地點，並希望在兼顧人力、訓練等各項要點下設置。

莊榮欽指出，為協助身障者就業謀生，他10多年前向市府爭取編列500萬元預算，在安樂區安樂路設立了第1座身障洗車中心，令人高興的是該洗車中心去年營業額突破500萬元，而身障朋友起薪從18K至今已有26K，有的還能領到30、40K，顯示業者有認真經營，但目前卻只有20多位身障朋友任職，能提供的名額仍然不足。

莊榮欽表示，多年來他持續建議市府，應該要再增設立第2座身障洗車中心，讓更多身障者能夠加入行列，目前也已找到中正區新豐街、北寧路口的適合空地，做為第2座身障洗車中心的預定地，但該土地的所有權，牽涉到屬於國有財產署及漁業署，希望市府盡力協助解決問題。

莊榮欽說，若屆時該土地真的不能用來設置身障洗車中心，要求市府還是要繼續尋找，讓身障朋友有個空間為自己謀生，此外也提醒市府，尋找的地點附近，不要有其他民間洗車業者，以免造成搶生意而衍生出來問題。

對此，社會處長吳挺鋒指出，能夠讓身障者透過就業自立，這是最好的積極作為和目標，他了解第1座身障洗車中心起初經營時，相當辛苦，幸好這幾年逐漸好轉。

吳挺鋒說，第2座洗車中心預定用地位於北寧路、新豐街口的土地，但在產權上還有問題，現在還在繼續尋找妥適的土地，同時也希望在人力、訓練以及營業地點等各方面，都必須考量兼顧到，如此才能推動設立第1座身障洗車中心。

(中時 )