派軍機也接不回！巴基斯坦阻涉撞死人美外交官離境

巴基斯坦民眾群起憤怒，不滿霍爾上校對撞死人後試圖用外交豁免權逃脫罪名。(圖/美聯社)

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中時電子報
巴基斯坦民眾群起憤怒，不滿霍爾上校對撞死人後試圖用外交豁免權逃脫罪名。(圖/美聯社)

美國、巴基斯坦自川普上台以後，關係急轉直下。如今兩國關係更是雪上加霜，美國一名外交官近日在巴基斯坦涉嫌開車撞死人，引發當地全民公憤，巴基斯坦不僅被判決這名美國外交官沒有外交豁免權，甚至還阻止這名涉嫌肇事外交官離境，讓前來接他的美國軍機無功而返。

美國駐巴基斯坦武官霍爾上校（Joseph Emanuel Hall）涉嫌在上個月於巴基斯坦首都伊斯蘭堡北部開車時撞死22歲的貝格（Ateeq Baig）。從道路監視器上可見，事發當下一台白色轎車無視路口的紅燈，最後撞上了騎機車的貝格，這輛轎車的駕駛被認為就是霍爾上校。

美國駐巴基斯坦大使館否認了，當地媒體報導霍爾上校肇事當下有喝酒的猜測。

監視器畫面中可見白色轎車闖紅燈撞死機車騎士。(圖/CCTV截圖)

對此貝格的父親也要求傳喚霍爾上校到伊斯蘭瑪巴德高等法院接受審問，美國官員則對此表示霍爾享有外交豁免權，因此巴基斯坦不能逮捕或審訊霍爾，但法院在11日判決霍爾並沒有絕對的外交豁免權，並不適用於這起事故。緊接巴基斯坦就將霍爾列入旅行黑名單，禁止霍爾上校出境。

巴基斯塔媒體也報導，美國也在12日派軍用運輸機在伊斯蘭堡外圍的空軍基地降落，試圖接回霍爾上校，但遭巴基斯坦阻止，運輸機最終只能空機離開。

這起事件也造成美國和巴基斯坦的關係更是雪上加霜，自美國總統川普在今年的一條推特就是批評巴基斯坦是騙子，更認為巴基斯坦為未能解決國內恐怖組織問題，更曾批評巴基斯坦是恐怖組織的避風港，美國也在年初宣布暫停取消對巴基斯坦的軍事援助。

美國長年來在阿富汗打擊武裝組織塔利班，過去阿富汗鄰國巴基斯坦也在獲取上了百億美金援助的情況下，支援北約聯軍的後勤重地，但巴基斯坦政府和塔利班的關係卻又是剪不斷理還亂，讓美國近年來多次批評軍援無效，也讓兩國關係陷入冰點。

(中時電子報)

文章來源：Pakistan blocks US diplomat from leaving after fatal crash

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