拉票兼親民 新竹巿綠營議員候選人幫媽媽們按摩

民進黨「六小福」推出母親節按摩按到飽方案，讓媽媽們不用排隊搶499吃到飽。（徐養齡攝）

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民進黨「六小福」推出母親節按摩按到飽方案，讓媽媽們不用排隊搶499吃到飽。（徐養齡攝）
民進黨「六小福」推出母親節按摩按到飽方案，讓媽媽們按到滿意。（徐養齡攝）

迎接光輝母親節，各方選戰攻勢也暫時「停火」，搶攻新竹市議員的民進黨「六小福」發揮創意，在母親節前夕到十八尖山為媽媽們「按摩按到飽」，不用去排擠爆的499吃到飽，意外引發另類催票話題。

「他們按得很用心，力道很強！」到十八尖山踏青的張媽媽巧遇六小福集體服務，起初還百般不好意思，在6人撒嬌說服後坐定，享受按摩按到飽的皇后級待遇，滿意地對六小福豎起大拇指。

市長林智堅前辦公室主任劉康彥說，最近民眾蜂擁改換手機「吃到飽」方案，他靈機一動，和六小福到十八尖山替媽媽們免費按摩「按到飽」，按到媽媽們說停為止。

前社會處長陳雪慧說，不少媽媽被按得不好意思，還問她按摩會不會痠，反而熱心提供貼布，讓她感受到市民的古道熱腸，透過另費服務，更貼近選民的生活。

有別於一般發送康乃馨的傳統拉票模式，標榜新世代的六小福選擇走自己的路，12日一早集體出現在市民最常前往休憩的十八尖山，喊出「按摩新世代」，吸引不少媽媽們排隊等按摩，按完搶著合照，支持者大聲喊讚，期盼六小福按摩團能巡迴市場和公園，造福更多媽媽。

民進黨布局年底市議員選戰，推出6名新人應戰，標榜「六小福」組合，6人皆曾為林智堅幕僚或黨內要職，包含北區劉康彥、賴秉豐、東區曾文濤、西區陳建名、香山區陳雪慧、東區鄭美娟。

(中時 )

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