攏係假ㄟ！中油戳破「省油3妙招」真相

2018年05月13日 14:33 中時電子報 簡怡欣

明（14）日各式汽、柴油價格每公升將調漲0.6元，95無鉛汽油將漲破30元大關。(圖/本報系資料照片)

油價驚聲漲，台灣中油公司明（14）日各式汽、柴油價格每公升將調漲0.6元，95無鉛汽油將漲破30元大關。油價高漲的時代，如何省油成為有車族的重要考量之一，但網傳的省油妙招卻未必奏效，中油近日就揭露汽機車族常見的3大加油迷思。

薪水不漲，懂得如何精打細算成為小資族求生的重要課題，不過，對於汽機車一族來說，網傳的省油撇步究竟能省下多少？據聯合報報導，中油公司指出，「晚上加油熱漲冷縮」是被外界誤解的一大迷思，因為加油站的油槽是置放於地下恆溫系統儲存，也就是說，基本上在同一季節，加油量不會受到白天、晚間溫差影響。

對於有說法認為「紅燈怠速熄火再發動油耗更大」，中油指出，不熄火其實是增加油耗和空污排放量，還是要先評估車種設計，像是部分新型車款都搭載有防怠速的自動熄火功能。

另「加滿會致車體變重、增油耗」，實際上要視駕駛、騎士需求而定。雖然高油位不易揮發、但易增加油耗；低油位雖車子重量較輕，但揮發空間較大。因此若是日常通勤，不見得要加滿；但若行駛長途車程，還是建議加滿油再上路。

此外，先前也有輪胎公司破解網路常見迷思：一、根據調查，有30％的駕駛認為用力踩煞車到底較不耗油，實則重踩煞車其實比分段式踩剎車會更耗油。二、覺得熄火前空催油門，隔天車子比較好開，實際上空催油門反而更耗油。

(中時電子報)