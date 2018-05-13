畢業季找頭路不怕「履歷卡卡」 專家幫您All Pass！

台中市職涯發展中心為協助求職者檢視履歷與自傳，特邀請數十位各行業的專家組成履歷健診服務團，提供免費1對1履歷自傳健檢服務。（盧金足翻攝）

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台中市勞工局局長黃荷婷表示，從勞動部公布的2016年青年就業狀況調查顯示，有5成以上青年朋友在初次求職中，對於面試或求職技巧需求非常殷切。台中市職涯發展中心為協助求職者檢視履歷與自傳，強化求職者自信準備，推出各行業的專家組成履歷健診服務團，提供免費1對1履歷自傳健檢服務。

總是在撰寫履歷資料卡關？看到要應徵面試就冒冷汗？鳳凰花開莘莘學子踏出校門，開始進入畢業求職行列!想要獲得好工作的首要任務就是準備一份具有強大吸引力的履歷資料，成功行銷自己以贏得面試機會。

黃荷婷表示，從勞動部公布的105年青年就業狀況調查顯示，有5成以上青年朋友在初次求職中，對於面試或求職技巧的需求非常殷切。台中市職涯發展中心為協助求職者檢視履歷與自傳，並強化求職者自信準備，特邀請數十位各行業的專家組成履歷健診服務團，提供免費1對1履歷自傳健檢服務。

針對個別履歷給予完整分析建議，展現自我優勢特色，讓履歷自傳再也不卡關，求職投遞履歷、面試都All Pass。

台中市就業服務處處長傅晶如表示，今年度聘請的履歷健診服務團陣容堅強，囊括各行各業包括電子商務服務業、觀光旅遊業、資訊服務業、零售業、餐飲及住宿業及製造業等，能依照求職者需求及產業別特性，給予適切方向與建議，以符合求才企業的需求，讓面試成功機率倍增！

市府提醒，履歷健檢採預約制，預約者必須事先備妥一份履歷自傳，並配合預約者時間於臺中市所屬各就業服務據點或指定場所提供求職者履歷修正建議。

(中時 )

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